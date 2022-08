Taiwanul se pregătește pentru o posibilă demonstrație de forță din partea Chinei, în așteptarea vizitei președintelui Camerei Reprezentaților din SUA, Nancy Pelosi, care ar urma să ajungă pe insulă marți seară.

Vizita lui Nancy Pelosi in Asia ridica tensiunea intre SUA si China Foto: Andy Wong / AP - The Associated Press / Profimedia