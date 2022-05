INTERNATIONAL Marți, 10 Mai 2022, 00:24

Jurnaliştilor ucraineni li s-a acordat un premiu special Pulitzer pentru „curajul” lor de a relata despre invadarea ţării lor de către Rusia, a anunţat luni asociaţia celor mai prestigioase premii ale presei americane, relatează AFP și Reuters.

Marjorie Miller, reprezentanta Premiului Pulitzer, a salutat „curajul, rezistența și angajamentul jurnaliștilor din Ucraina de a raporta adevărul în timpul invaziei nemiloase a țării lor de către (președintele rus) Vladimir Putin și propagandei sale de război în Rusia”.

„În pofida bombardamentelor, răpirilor, ocupației și chiar morților în rândurile lor, (jurnaliştii ucraineni) au perseverat să ofere o imagine exactă a unei realități teribile, aducând onoare Ucrainei și jurnaliştilor din întreaga lume”, a spus Miller, care a vorbit la o ceremonie de acordare a acestor premii la New York.

Potrivit Comitetului pentru Protecția Jurnaliștilor (CPJ), un ONG internațional cu sediul la New York, șapte jurnaliști - dintre care trei ucraineni - au fost uciși în Ucraina în timp ce făceau reportaje despre războiul început unilateral de Rusia în 24 februarie, în timp ce asociația anchetează moartea a altor 5 jurnaliști pentru a confirma că decesul lor este legat de natura profesiei lor.

Washington Post a câștigat luni Premiul Pulitzer pentru serviciul public pentru acoperirea asediului Capitoliului SUA de către susținătorii fostului președinte Donald Trump, în timp ce Reuters a câștigat la categoria fotoreportaj pentru modul în care a acoperit subiectul pandemiei de coronavirus din India.

Miami Herald a câștigat la secțiunea Breaking News pentru modul în care relatat prăbușirea unei clădiri de apartamente care a ucis 98 de persoane.

The New York Times a câștigat trei premii Pulitzer: unul pentru Jurnalism naţional; altul pentru jurnalism internațional și un al treilea pentru Comentariu pentru Salamishah Tillet, o colaboratoare care, în general, a scris în NYT despre rasă în arte și cultură.

În plus, reporterul New York Times Andrea Elliott a câștigat un premiu Pulitzer la categoria generală non-ficțiune pentru cartea ei „Invisible Child: Poverty, Survival and Hope in an American City”.

La secțiunea „jurnalism de investigație” premiul Pulitzer a mers la Tampa Bay Times pentru o investigație asupra poluării și riscurilor toxice ale unei fabrici de reciclare a bateriilor din Florida.