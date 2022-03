INTERNATIONAL Vineri, 11 Martie 2022, 15:38

Dani Rockhoff • HotNews.ro

​În plină pandemie de Covid, Deutsche Bank a făcut un profit de miliarde de euro, iar bonusurile pentru 2021, care se acordă acum, sunt uriașe.

Deutsche Bank Foto: HotNews.ro / Victor Cozmei

După cel mai bun rezultat anual înregistrat în ultimii zece ani, Deutsche Bank îi recompensează din plin pe membrii Consiliului de Administrație și pe angajați. Numărul celor din urmă însă s-a micșorat.

Anul trecut, Deutsche Bank a obținut cel mai bun rezultat anual, din 2011 încoace. După impozite, bilanțul a fost de 2,5 miliarde euro, de peste patru ori mai mult decât în ​​primul an al pandemiei de Covid. După deducerea plăților dobânzilor către deținătorii de obligațiuni asemănătoare acțiunilor, în anul financiar 2021 au rămas 1,9 miliarde de euro profit.

Ridicându-se la 2,1 miliarde EUR, fondul pentru remunerația variabilă a angajaților pentru exercițiul financiar 2021 este cu 14% mai mare decât în anul anterior, după cum a anunțat vineri concernul din Frankfurt, când a fost publicat raportul său anual.

Milioane în plus, angajați în minus

Conducerii îi revine însa mult mai mult: managerii primesc, împreună, o remunerație de aproximativ 66,5 milioane de euro. Consiliul are zece membri, dar totalul este împărțit între unsprezece membri, deoarece a avut loc o schimbare de personal, pe parcursul anului.

Cu un an în urmă, Consiliul de Administrație primise o remunerație totală de 50 de milioane de euro. Sub presiunea cauzată de pandemia de Covid-19, în 2020, comitetul executiv a renunțat, într-o anumită măsură, la salariul pe o lună. Dacă salariul și sporurile ar fi fost plătite integral, suma ar fi fost cu 4,6 milioane de euro mai mare, în acel an.

Remunerația totală pentru CEO-ul Christian Sewing a crescut de la aproximativ 7,4 milioane de euro la 8,8 milioane de euro, în 2021. Vice-președintele CA, Karl von Rohr, ajunge la 7,1 milioane de euro, după aproximativ 5,9 milioane de euro, în 2020. O parte din aceste sume nu se vor plăti pe loc, ci ulterior, în funcție de succesul afacerii.

Inclusiv membrii consiliului de administrație, 520 de angajați ai Deutsche Bank au un salariu total de peste un milion de euro, cel puțin patru dintre ei încasând chiar mai mult decât CEO-ul companiei. „Cea mai mare remunerație este între zece milioane și unsprezece milioane de euro”, menționează Hessenschau.de.

Bonusurile totale din Grupul Deutsche Bank sunt distribuite anul acesta unui număr mai redus de angajați. Într-un an, numărul posturilor cu normă întreagă a scăzut de la 84.659, la 82.969, ceea ce înseamnă cu 1.690 angajați full-time mai puțini.