James Bond 2.0. Australienii sunt abordați de spionii străini în vederea recrutării prin Tinder, WhatsApp sau platforme de dating

Potrivit raportului citat, ASIO a detectat „abordări suspecte” sistematice pe o varietate de platforme cum ar fi WhatsApp, LinkedIn sau Tinder, iar propunerile încep cu „abordări aparent inofensive”, cum ar fi oferte pentru consultanță bine plătită sau chiar angajare cu normă întreagă.







Mike Burgess este unul dintre foarte puținii șefi ai unui serviciu de securitate națională care are cont de Twitter. În debutul discursului său, el a spus: ”Urăsc vorbitul în public. De ce aș face așa ceva? Ei bine, există trei motive și aș dori să le explic. Primul este încrederea. ASIO protejează Australia și pe australieni de amenințările la adresa securității lor. O democrație liberală are nevoie de un serviciu de securitate transparent și de încredere. Cred că acest lucru impune ASIO responsabilitatea de a fi cât mai deschisă posibil cu privire la ceea ce face și de ce face un anumit lucru. A vă invita aici, în sediul nostru este o dovadă a cât de serios îmi asum această responsabilitate.



Am fost unul dintre primii lideri ai serviciilor de informații din întreaga lume care a avut un cont personal, identificabil de Twitter; țin discursuri și dau ocazional interviuri media; am desecretizat operațiunile și studiile de caz tocmai pentru a oferi o imagine mai clară a amenințărilor cu care ne confruntăm. Nimic din toate astea nu a fost ușor de făcut. Unele dintre decizii au fost controversate. Dar toate erau importante. Transparența contează. Transparența este un precursor al încrederii”, a spus șeful Intelligence-ului australian.





”În ultimii doi ani, mii de australieni au fost vizați de spioni străini care folosesc profiluri de social media și care sunt pricepuți să folosească internetul în eforturile lor de recrutare. Ei abordează aparent inofensiv, lansând oferte de muncă, iar în pasul următor apelează la diverse mesagerii criptate sau chiar întâlniri față în față pentru a face oferta de recrutare.







A existat o creștere importantă a abordărilor suspecte pe platformele de mesagerie precum WhatsApp, de exemplu. Urmărim, de asemenea, abordări suspecte pe platforme de întâlniri precum Tinder, Bumble și Hinge. Mesajul meu pentru eventualele victime de pe aceste site-uri este unul familiar – dacă pare prea frumos pentru a fi adevărat, probabil că este!”, a mai spus Mika Burgess.







Platformele de rețele sociale, camerele de chat și algoritmii sunt concepuți pentru a alătura oameni care împărtășesc aceleași opinii și pentru a le transmite materiale pe care aceștia să le „placă”.







În 2007, ASIO a produs un avertisment de evaluare cu privire la implicațiile unei pandemii. Am făcut asta nu pentru că suntem experți în sănătate, ci pentru că este datoria noastră să identificăm și să analizăm fenomenele care ar putea avea impact asupra securității pentru țara noastră. Am evaluat că o pandemie ar duce la creșterea comportamentelor antiguvernamentale și, cu siguranță, am văzut asta cu ocazia pandemiei de COVID.





În timp ce numărul total de cazuri de terorism a scăzut în această perioadă, a existat o creștere puternică a radicalizării și a nemulțumirilor.





Unii australieni cred că abordarea guvernului față de vaccinări și blocaje le-a încălcat libertățile. Și nemulțumirile s-au transformat apoi în violență, a mai spus Burgess.







Internetul este cel mai puternic și mai puternic incubator al extremismului din lume.Radicalizarea online nu este nimic nou, dar COVID-19 a adus-o la suprafață. Indivizii care au trăit în izolare au stat mult timp online, fiind expuși la mesaje extremiste, dezinformare sau teorii ale conspirației.