Sfârşitul unui mister din lumea editorială: Un pirat de manuscrise, a cărui victimă a fost și Margaret Atwood, a fost arestat la New York

Un mister care a agitat de mai mulţi ani lumea literară a ajuns aproape de deznodământ: FBI-ul a arestat un angajat al celebrei edituri Simon & Schuster, bănuit că fura manuscrise literare ale unor autori prestigioşi înainte de publicare, au precizat autorităţile americane, informează vineri AFP, potrivit Agerpres.

Prezentat joi în faţa unui tribunal din New York, la o zi după arestarea sa pe aeroportul JFK, Filippo Bernardini, un italian în vârstă de 29 de ani, a fost inculpat pentru fraudă electronică şi uzurpare de identitate în formă agravată, infracţiuni pasibile de o pedeapsă cu închisoarea de 22 de ani.

A fost stabilită o cauţiune de 300.000 de dolari, ''care va fi garantată cu bunurile sale'' şi a fost plasat în ''detenţie la domiciliu'' cu ''interdicţie de circulaţie'', a precizat pentru AFP un purtător de cuvânt al procurorului federal din Manhattan.

Angajat la Simon & Schuster din Londra, Bernardini este bănuit că a primit de-a lungul anilor ''sute de manuscrise care nu fuseseră încă publicate'' câteodată de la autori cunoscuţi sau de la reprezentanţii acestora, pe care îi contacta de pe adrese electronice false ale unor responsabili ai editurilor sau agenţi literari, detaliază actul de inculpare publicat de justiţia americană.

În 2019, scriitoarea Margaret Atwood a fost una dintre victime, a precizat agentul acesteia, fiind vizat manuscrisul mult aşteptatei continuări la ''The Handmaid's Tale'', ''The Testaments''. Potrivit unei anchete a New York Times de la finalul lui 2020, alţi autori, acum ar fi Sally Rooney, Ian McEwan sau actorul Ethan Hawke ar fi fost de asemenea vizaţi.

Potrivit justiţiei americane, un câştigător al premiului Pulitzer i-a trimis ''manuscrisul spre publicare'', crezând că îl trimite editorului său.

Motivaţiile faptelor lui Filippo Bernardini sunt în continuare neclare. Actul de inculpare nu precizează ce a făcut cu operele primite sau dacă a obţinut vreun profit financiar.

Editura Simon & Schuster a anunţat că şi-a ''suspendat'' angajatul ''în aşteptarea unor informaţii ample în acest caz'', precizând că este ''şocată şi terifiată'' de acţiunile suspectului.