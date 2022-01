Regizorul american Peter Bogdanovich a murit la 82 de ani

Peter Bogdanovich, născut în 1939 la New York (SUA), într-o familie sârbo-austriacă, a fost unul dintre cei mai importanţi regizori ai noului val de la Hollywood din anii 1970 şi lasă în urmă o amplă filmografie, din care fac parte titluri precum „What's Up, Doc?” (1972) şi „Paper Moon” (1973).





Regizorul a avut şi roluri în seriale precum „The Sopranos”, la care a revenit ca psihoterapeut al Dr. Melfi; „The Simpsons”; şi ca DJ în „Kill Bill Volumes 1 and 2” de Quentin Tarantino, scrie News.ro.



A fost recompensat cu premii la Veneţia, San Sebastián şi Locarno şi a primit două nominalizări la premiile Oscar, pentru regia şi scenariul filmului „The Last Picture Show” (1971), care i-a adus și un trofeu Bafta.



Pentru documentarul „Tom Petty and the Heartbreakers: Runnin' Down a Dream” (2007), el a primit un premiu Grammy.



În 2018, la cea de-a zecea ediţie a Lumière Film Festival, a fost premiat pentru întreaga carieră.



Fiica sa, Antonia Bogdanovich, a declarat publicaţiei că cineastul s-a stins din viaţă miercuri, puţin după miezul nopţii, în casa lui din Los Angeles.