Xi Jinping şi-a exprimat dorinţa de „reunificare cu Taiwanul” în discursul de sfârşit de an

Xi a trecut în revistă unele dintre cele mai importante evenimente ale anului în China, inclusiv evenimentele, prezidate de el, pentru aniversarea a 100 de ani de la înfiinţarea Partidului Comunist Chinez, în iulie anul trecut: "Am fost la Tiananmen după o călătorie istorică agitată", a declarat Xi, care a promis eforturi pentru a-i face pe comuniştii chinezi "să ţină pasul cu vremurile", citează EFE.După un an în care controlul Beijingului asupra fostei colonii britanice a fost întărit, Xi a dat asigurări că ''patria mamă a fost întotdeauna preocupată de prosperitatea Hong Kong-ului şi Macao'', unde, ''datorită eforturilor'', sistemul ''o ţară, două sisteme'' poate ''fi stabil''.Preşedintele chinez, care s-a descris în discurs ca "provenind din mediul rural" şi având "experienţa sărăciei", a amintit realizările declarate ale campaniei împotriva sărăciei extreme în China, deşi a dat asigurări că "mai este încă un drum lung de parcurs".Xi s-a referit, de asemenea, la armată şi la poliţie şi la activitatea lor de salvare a oamenilor în caz de dezastre, în special la inundaţiile din vara acestui an din provincia Henan din centrul Chinei, care s-au soldat cu peste 300 de morţi.Preşedintele chinez, care nu a părăsit ţara de aproape doi ani, a precizat că în timpul întâlnirilor sale prin videoconferinţă cu liderii străini a primit ''laude'' pentru contribuţia Chinei la lupta împotriva pandemiei, menţionând că ţara a furnizat "2 miliarde de doze de vaccinuri către peste 120 de ţări şi organizaţii internaţionale''.De asemenea, el a asigurat că ţara este ''pregătită'' să găzduiască Jocurile Olimpice de la Beijing 2022, care vor începe în februarie în capitala chineză şi al căror boicot diplomatic a fost anunţat de ţări precum Statele Unite.Xi Jinping se confruntă cu un an 2022 plin de provocări, printre care se numără gestionarea recesiunii economice a Chinei şi găzduirea în toamnă acel de-al 20-lea Congres al Partidului Comunist, la care ar putea începe un al treilea mandat la putere, lucru nemaiîntâlnit în ultimele decenii pentru predecesorii săi, potrivit EFE.