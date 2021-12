Moment crucial pentru pornografia franceză: Procesul care scoate la lumină abuzurile din industrie și linia aproape inexistentă dintre profesioniste și amatoare

Profesioniști și amatori

Un nou cod în pornografie

Pornografie etică?





În centrul acestui caz excepțional, în care opt persoane sunt urmărite penal pentru "viol", "proxenetism" sau "trafic de persoane", se află site-ul "French Bukkake", care oferă videoclipuri extrem de dure cu tinere femei, adesea la început de carieră.Ar fi pentru prima dată în Franța când actorii porno sunt urmăriți penal pentru "viol", a declarat în această toamnă pentru France-Presse o sursă apropiată de acest caz.Cotidianul Le Monde a publicat la jumătatea lunii decembrie un reportaj despre practica de a ademeni tinere femei aflate în situații precare sau fragile pentru a filma videoclipuri porno.Directorii le-au impus în ultimul moment, mai mulți parteneri și practici violente non-consensuale."Aceste metode sunt totuși banale în pornografia cu amatori sau în zona gri (dintre amatori și profesioniși)", explică sociologul Alexandre Duclos, care a participat la o anchetă finanțată de societatea de producție Dorcel."Producătorilor nu le pasă de condițiile în care regizorii independenți filmează filmele pe care apoi le distribuie", a adăugat el.Este un punct nevralgic în industria porno: distincția dintre "profesionist" și "amator". Atât Dorcel, cât și "Jacquie et Michel", care reprezintă întruchiparea sectorului ”amator" al pornografiei, folosesc furnizori externi, pe lângă propriile echipe, pentru a-și produce conținutul.Când afacerea "Bukkake francez" a devenit publică în 2020, aceste două societăți de producție s-au angajat să publice coduri "etice" și "deontologice"."Jacquie et Michel", care face în prezent obiectul unei anchete pentru "viol" și "proxenetism", și-a publicat codul în noiembrie 2020.Dorcel și-a publicat codul în aprilie 2021, după ce a finanțat un sondaj de patru luni în rândul a 31 de persoane - actori, regizori, tehnicieni, producători etc. - din acest sector.Care este scopul? Pentru a ridica o "piatră de hotar" care să încurajeze profesia să adopte "practici etice", a declarat pentru AFP Gregory Dorcel, șeful Dorcel.Codul promovează semnarea, înainte de filmare, a unui contract care să precizeze salariul, practicile și partenerii, controlul bolilor cu transmitere sexuală, accesul la prezervative și produse de igienă, precum și prezența pe platou a unei "terțe persoane de încredere" - o persoană din afara producției care să le însoțească pe actrițe.Vedeta XXX devenită regizor și producător, Liza Del Sierra, a condus ancheta. Ea "speră că publicul va face acum diferența între mediul amator care acționează "prin înșelăciune" și mediul profesional, un mediu de lucru ca oricare altul", potrivit acesteia.O distincție care nu este valabilă pentru jurnalista Robin d'Angelo, autoarea în 2018 a unei imersiuni în industria porno ("Judy, Sofia, Lola et moi"): "Aceleași echipe lucrează alternativ pentru site-uri de amatori și site-uri profesionale, cum ar fi Dorcel".Pentru sociologul Florian Vörös, specialist în "porn studies" (studii universitare despre pornografie), actualul proces arată că "persoanele prezentate de un discurs de marketing ca fiind "amatori" sunt în realitate profesioniști".Realizatorii de "porno etic", cum ar fi producătorul Carmina sau Olympe de G., regizorul în 2020 al unui film care prezintă sexualitatea unei sexagenare interpretate de Brigitte Lahaie, consideră că acest cod este "mai bun"."Dar de ce a așteptat Dorcel până în 2021 și aceste cazuri pentru a elabora o un cod etic?", se întreabă Carmina, care salută totuși ancheta realizată de Liza Del Sierra.Pornografia etică", care este minoritară în industrie, se bazează pe "respectul față de toate persoanele care lucrează la film, din prima fază și până la difuzare", explică ea."Totul este discutat înainte de fiecare scenă", afirmă Anoushka, producător și regizor.Olympe de G. ne asigură că "are mare grijă să se asigure că fiecare își cunoaște limitele și că le poate exprima"."Acum, pornografia trece prin aceleași schimbări ca și sportul sau Hollywood-ul: actorii vor ști că nu trebuie să se lase obligați", spune Carmina.(sursa foto © Elnur