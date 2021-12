SUA: Biden insultat în cursul unei apel telefonic de Crăciun

Preşedintele american, Joe Biden, a fost insultat în cursul unei apel telefonic în cadrul sărbătorilor de Crăciun, când un tată a folosit o expresie codată populară printre partizanii fostului preşedinte Donald Trump, notează AFP, citat de Agerpres.Preşedintele şi soţia sa Jill au respectat tradiţia de a discuta cu câteva persoane care apelează la o linie telefonică pentru a urma traseul lui Moş Crăciun, gestionat din 1955 de Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospaţială (North American Aerospace Defense Command, NORAD).În videoconferinţă de la Casa Albă, ei au fost puşi în legătură cu un bărbat care a spus că se numeşte Jared, tată a patru copii.După ce a discutat scurt cu copiii despre cadourile comandate şi i-a îndemnat să se culce înainte de miezul nopţii, Joe Biden a vorbit cu tatăl, subliniind că amândoi au un fiu pe nume Hunter.Punând capăt discuţiei, preşedintele american i-a urat interlocutorului său "un Crăciun minunat", care i-a răspuns "Vă doresc şi eu un Crăciun minunat, Crăciun fericit", înainte de a încheia cu cuvintele "Let's Go Brandon"."+Let's Go Brandon+, sunt de acord", a răspuns Joe Biden, fără altă reacţie la acea insultă codată care înseamnă de fapt de fapt "F**k Joe Biden".Pe loc, nu a fost posibil să se stabilească dacă preşedintele a sesizat referinţa, dar Jill Biden, pe de altă parte, a râs jenat şi a dat de înţeles că da.Fragmentul video al acestui schimb de replici a devenit viral pe reţelele de socializare, unii internauţi salutându-l pe preşedinte pentru că a rămas impasibil.Victorios într-o competiţie dintr-un circuit Nascar în Alabama, pilotul de 28 de ani a fost intervievat la 2 octombrie de o jurnalistă a NBC. Ridicând vocea pentru a acoperi zgomotul tot mai mare din tribună, femeia spune: "Puteţi auzi scandările mulţimii: Haide, Brandon! ('Let's Go Brandon' - n.r.)".De fapt, se aude destul de clar că mulţimea scandează: 'F**k Joe Biden!'.Sloganul 'Let's Go Brandon' a devenit un mod uşor şi edulcorat de a-l înjura pe Biden, fără a repeta cuvântul care începe cu litera F, cuvânt vulgar care se presupune că ar trebui evitat în orice discurs educat.Astfel, pe lângă simpatizanţii ordinari ai lui Donald Trump, politicieni republicani de prim rang au reluat această formulă sulfuroasă