Boris Johnson a anunță că a devenit din nou tată. Este al șaptelea copil al premierului britanic

O purtătoare de cuvânt a cuplului a spus că ”premierul și doamna Johnson sunt încântați să anunțe nașterea unei fetițe sănătoase la un spital din Londra, în cursul zilei de astăzi.””Atât mama, cât și fiica se simt foarte bine. Cuplul ar dori să mulțumească extraordinarei echipe de maternitate a Serviciului Național de Sănătate Publică (NHS) pentru toată grija și sprijinul acordat", a adăugat aceasta.Fetița este al șaptelea copil al premierului, lucru pe care l-a confirmat abia în septembrie, după multe speculații cu privire la numărul de copii pe care îl are politicianul de 67 de ani.El are patru copii cu fosta soție Marina Wheeler, un copil născut în 2009 în urma unei aventuri cu consultantul în artă Helen Macintyre, iar acum doi copii cu actuala sa soție.Actuala doamnă Johnson, în vârstă de 33 de ani, a anunțat că este însărcinată cu cel de-al doilea copil al lor în luna iulie a acestui an.Ea a dezvăluit, de asemenea, că a suferit un avort spontan la începutul acestui an și că, deși s-a simțit "incredibil de binecuvântată" să fie din nou însărcinată, "s-a simțit, de asemenea, ca un pachet de nervi".