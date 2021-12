Avertismentul unei cercetătoare britanice care a lucrat la vaccinul Oxford-AstraZeneca: Viitoarele pandemii ar putea fi și mai letale decât Covid-19

Profesor cercetător, Sarah Gilbert, a mai spus că este nevoie de o finanțare suplimentară pentru a ne pregăti pentru viitoarele pandemii și pentru a nu irosi avantajele deja obținute prin munca de cercetare întreprinsă în timpul actualei crizei.Sarah Glibert a mai avertizat și asupra riscului ca vaccinurile antiCovid să își piardă din eficacitate în fața variantei Omicron, adăugând că lumea ar trebui să dea dovadă de precauție până ce oamenii de știință vor afla mai multe despre noile mutații suferite de virus."Această criză nu va fi și ultima oară când un virus ne amenință viața și traiul. Adevărul este că următoarea ar putea fi mai gravă. Următorul virus ar putea fi mai contagios sau mai mortal, sau amândouă”, a spus ea într-o alocuțiune."Nu ne putem permite ca, după ce am trecut prin ce am trecut și am suferit pierderile economice enorme, să nu avem în continuare fonduri pentru a ne pregăti pentru viitoarele pandemii”, a adăugat ea."Progresele pe care le-am făcut și cunoștințele pe care le-am acumulat nu trebuie irosite”, a continuat cercetătoarea.Referindu-se la noua tulpină Omicron, ea a spus că mutațiile identificate în proteina spike sunt considerate factori care fac ca virusul să fie mult mai transmisibil. "Până vom știi mai multe (despre noua tulpină și efectul asupra vaccinurilor –n.red), ar trebui să fim precauți și să luăm măsuri pentru a încetini ritmul de răspândire a noii variante”, a mai declarat ea.Cu toate acestea, Sarah Gilbert a precizat că o eventuală reducere a eficacității vaccinurilor actuale nu înseamnă neapărat o reducere a protecției împotriva formelor severe ale bolii și a decesului.Gilbert a mai susținut că progresele rapide care s-au făcut în privința distribuirii vaccinurilor și medicamentelor în perioada pandemiei Covid-19 ar trebui să devină norma de bază. Spre exemplu, susține ea, nu există niciun motiv pentru care să nu fie conceput un vaccin universal împotriva gripei, pentru a elimina amenințările pe care le presupune acest virus.