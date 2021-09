Versiunea chineză a TikTok limitează accesul la aplicaţie al copiilor cu vârste de sub 14 ani

Aplicaţia chineză pentru video-uri scurte Douyin, versiunea chineză a TikTok, a anunţat că toţi utilizatorii autentici cu vârste de până la 14 ani vor putea accesa platforma în ”modul pentru tineret”, pentru a proteja tinerii de conţinutul nepotrivit, transmit Reuters și news.ro. În modul pentru tineret, utilizatorii de sub 14 ani pot accesa aplicaţia numai 40 de minute pe zi şi numai între orele 6 a.m. şi 10 p.m., a anunţat Douyin, care este deţinută de grupul ByteDance, într-un comunicat.Măsura de a proteja tinerii este cea mai drastică din istoria platformei, potrivit Douyin.Autorităţile de reglementare chineze şi-au înăsprit controlul asupra internetului în acest an, urmărind încălcarea valorilor socialiste.Autorităţile au cerut în mod special ca minorii să fie mai bine protejaţi de pericolele online, inclusiv de venerarea ”orbească” şi ”haotică” a unor celebrităţi ale internetului.Populaţia aplicaţie de mesagerie WeChat, deţinută de grupul Tencent, are la rândul ei ”un mod pentru tineret” care, atunci când este pornit, limitează accesul utilizatorilor tineri la unele jocuri şi funcţii, cum ar fi plăţile sau capacitatea de a găsi prieteni în apropiere.