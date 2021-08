Fauci: SUA ar putea aduce sub control Covid-19 până la începutul anului viitor; alte aprobări de vaccinuri ar putea avea loc în curând

Statele Unite ar putea aduce sub control Covid-19 până la începutul anului viitor, fiind posibil ca aprobări pe scară mai largă a vaccinurilor să aibă loc în săptămânile următoare, a declarat dr. Anthony Fauci, cel mai reputat specialist american în boli infecţioase, la o zi după aprobarea completă a vaccinului dezvoltat de Pfizer de către Agenţia pentru Medicamente şi Alimente (FDA), transmit Reuters și news.ro. Fauci a spus că aprobarea vaccinului Pfizer deschide calea ca mai mulţi oameni să fie vaccinaţi, fiind posibil ca în următoarele săptămâni să fie aprobate complet şi vaccinuril dezvoltate de Moderna şi Johnson & Johnson's, iar aprobarea pentru copiii mici să aibă loc în toamnă."Dacă obţinem majoritatea covârşitoare a celor 80 până la 90 de milioane de oameni care nu au fost încă vaccinaţi, care au fost reticenţi să se vaccineze sau nu au avut ocazia, cred că putem vedea lumina la capătul tunelului", a spus Fauci la emisiunea ”Today” de la NBC News."Putem întoarce acest lucru", a mai spus el pentru MSNBC.Fauci, principalul consilier medical al preşedintelui Joe Biden şi şeful Institutului Naţional de Alergii şi Boli Infecţioase, a declarat pentru MSNBC că se aşteaptă ca vaccinurile dezvoltate de Moderna şi Johnson & Johnson să obţină aprobarea completă a FDA ”relativ curând”, posibil în câteva săptămâni până la o lună.”Cred că există o şansă rezonabilă” ca Pfizer sau Moderna să obţină aprobarea FDA pentru copiii mai mici înainte de sezonul de vacanţă viitor, a mai afirmat Fauci la NBC News.”Sperăm până la sfârşitul toamnei şi începutul iernii”, a precizat acesta."Dacă putem trece peste această iarnă şi obţinem cu adevărat majoritatea, majoritatea covârşitoare a celor 90 de milioane de oameni care nu au fost vaccinaţi, sper să putem avea un control bun în primăvara anului 2022", a declarat Fauci pentru CNN, luni seara târziu.Pfizer Inc şi partenera sa BioNTech au obţinut luni aprobarea completă din partea FDA pentru vaccinul lor împotriva Covid-19.Vaccinurile Moderna şi J&J rămân autorizate sub autorizaţia de utilizare de urgenţă a FDA.