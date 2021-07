Un efect neașteptat al pandemiei: Schemele piramidale înfloresc din nou în Rusia

Coronavirus in Rusia

Însă apoi un prieten de la locul de muncă i-a povestit despre Finiko, un nou „vehicul de investiții” care garanta câștiguri pe care băncile tradiționale nu le puteau oferi.



Dvoiankina a decis să își investească majoritatea economiilor, în jur de 5.000 de dolari, în companie, sperând că va putea să-și cumpere un apartament până când urma să nască.



Însă până la sosirea verii Finiko a încetat să mai plătească dobânzi și femeia nu a putut nici să își retragă investiția. Dvoiankina și-a dat seama că este una din sutele de victime care au fost păcălite de firma dubioasă.



O rețetă veche cu un ingredient nou

În luna februarie a acestui an Banca Centrală a Rusiei anunța că Finiko are „semnalmentele unei scheme piramidale”.



La început achiziționarea de criptomonede era voluntară însă în luna iunie Doronin a anunțat că firma își va desfășura toate operațiunile cu tokenul FNK, decizie care a dus la creșterea de 10 ori a prețului monedei digitale, potrivit Coinmarketcap, un grup care monitorizează tranzacțiile cu criptomonede.



Îmbogățire rapidă...sau nu

În Rusia cel mai faimos caz a fost cel al firmei MMM fondate de Serghei Mavrodi, peste 5 milioane de persoane pierzând până la 10 miliarde de dolari înainte ca schema să se prăbușească în 1994.





Autoritățile ruse au luat măsuri legislative împotriva schemelor ponzi după colapsul MMM și recent se părea că prosperitatea economică adusă de creșterea prețului petrolului în timpul primului deceniu la putere a președintelui Vladimir Putin le-a transformat în relicve ale trecutului.



Nastasia Dvoiankina, o profesoară de desen din Ekaterinburg, reușea să se descurce la limită cu banii. Însă aceasta a aflat apoi în luna decembrie a anului trecut că este însărcinată și că salariul ei lunar de 30.000 de ruble (410 dolari) nu îi va ajunge pentru două persoane.„Am început să mă uit în stânga-dreapta, să încerc să-mi dau seama cum îmi pot crește veniturile”, a relatat aceasta pentru Moscow Times în cadrul unui interviu telefonic.„Nu m-aș fi gândit la mine ca fiind cineva care ar cădea în plasa unei scheme piramidale...Dar uite că am pățit-o”, a declarat femeia, adăugând că „urmează să am un bebeluș și n-am niciun ban”.Finiko, firmă înființată de 4 bărbați în orașul Kazan din sudul Rusiei în 2019, le promitea investitorilor dobânzi lunare de 20-30% precum și oportunitatea de a cumpăra apartamente și mașini la preț de discount.Unul dintre bărbați, Kirill Doronin, un influencer carismatic de pe Instagram, a jucat rolul de purtător de cuvânt al firmei în pofida faptului că era cunoscut pentru derularea unor scheme piramidale.Finiko a ajuns pentru prima dată pe radarul autorităților ruse după ce și-a lansat propria criptomonedă, FNK, pe 1 decembrie 2020. Autoritățile au deschis la scurt timp după o investigație privind afacerile lui Doronin și ale celorlalți fondatori.În iulie Finiko a încetat să le mai plătească clienților câștigurile promise și a blocat retragerea oricăror fonduri din companie. La scurt timp după valoarea FNK a început să se prăbușească, indicând că sume mari au fost retrase de proprietarii Finiko.Doronin a spus ulterior pe pagina sa de Instagram că nu mai are acces la fondurile investitorilor.În cei doi ani în care a activat, Finiko a reușit să atragă investiții care s-au ridicat la între 3 și 7 miliarde de ruble (41-95 de milioane de dolari), potrivit diferitelor estimări.„Totul a sunat foarte oficial, nu ca diferitele înșelătorii de pe vremuri”, afirmă Nargiza Usimova, o altă investitoare în Finiko. „Dar până la urmă a fost o schemă piramidală simplă, clasică, îmbrăcată în cuvinte frumoase”, adaugă aceasta.La fel ca și în România, schemele piramidale, denumite și Ponzi, au fost comune în Rusia anilor 1990 în contextul în care milioane de oameni încercau să se descurce în perioada tranziției în timp ce alții au fost atrași cu promisiunea unor câștiguri fabuloase.Însă veniturile reale ale rușilor au scăzut în ultimul deceniu și pandemia a exacerbat incertitudinile economice, tot mai mulți ruși părând să apeleze la scheme piramidale în tentativa de a se îmbogăți rapid.Datele de la Banca Centrală a Rusiei arată că în 2020 oficialii au descoperit peste 300 de companii care păreau a fi scheme piramidale, o creștere de 35% față de anul anterior.