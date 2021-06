Relația presupus scandaloasă dintre prințul Andrew și pedofilul Epstein îl scoate din centrul atenției pe Bill Clinton, spune o autoare

Legătura prințului Andrew cu agresorul sexual Jeffrey Epstein „sustrage atenția” de la cea similară a lui Bill Clinton, afirmă fără ocolișuri o autoare de cărți despre familia regală, citată de Newsweek





Epstein, care a murit în închisoare în 2019, a fost acuzat că a obligat-o pe Virginia Roberts Giuffre, în vârstă de 17 ani, să facă sex cu ducele de York – ceea ce Andrew neagă.Acum, Lady Colin Campbell, autoare de cărți despre familia regală și fostă concurentă la reality show, pretinde că problemele prințului Andrew cu Departamentul Justiției de vara trecută au fost menite să-l protejeze pe Bill Clinton.Discuția a avut loc la GB News, un nou canal tv britanic cu deviza editorială „Nu ne ferim de subiecte controversate”.Campbell, care-i critică cu regularitate pe prințul Harry și Meghan Markle, a fost întrebată dacă al treilea copil al reginei Elisabeta a II-a a adus mai multe prejudicii familiei regale decât prințul Harry și Meghan Markle.Campbel a spus: „Să ne amintim că președintele Clinton, care este un nume mult mai important și cu un impact mult mai mare pe scena mondială, a fost un mult mai bun prieten [al lui Epstein] și pentru mult mai mult timp decât prințul Andrew. Ca să păstrăm proporțiile, să spunem că procurorul general din New York s-a legat de prințul Andrew pentru că procurorii sunt numiți politic în America. Aici procurorul general este o entitate legală, acolo nu e. Se face politică și prințul Andrew este în mare măsură o sustragere a atenției, astfel încât Bill Clinton să fie ținut în afara scenei.”Campbell a pus în discuție și semnificația termenului „pedofil”, sugerând că Epstein era de fapt un „efebofil” cu atracție pentru fete la vârsta adolescenței.Moderatorul Dan Wootton a contrazis-o, spunând „El a fost un pedofil”.Lady Colin Campbell a scris un număr de cărți despre familia regală, dar a devenit faimoasă ca reality tv star în „Sunt o celebritate... scoateți-mă de aici!”.Departamentul american al justiției a fost implicat vara trecută într-o controversă verbală cu prințul Andrew privind cum și când va colabora la investigațiile efectuate de FBI ale faptelor comise de Epstein.Andrew a negat că a făcut sex cu Giuffre și echipa sa a spus că a fost tratat mai degrabă ca martor decât ca suspect.Giuffre a mai spus și că Bill Clinton s-a dus pe insula privată a lui Epstein „cu două fete tinere”, ceea ce fostul președinte a negat.Giuffre a spus într-o depoziție din 2016: „Stiți, îmi amintesc că l-am întrebat pe Jeffrey ce caută Bill aici [pe insula lui Epstein], iar el a râs și a spus – Ei bine, îmi datorează favoruri.”Ea a adăugat: „Nu mi-a spus niciodată ce favoruri. N-am știut niciodată. N-am știut dacă vorbea serios. Era doar o glumă... Mi-a spus acum mult timp că toată lumea îi datorează favoruri. Se au toți unii pe alții în buzunar.”Ea a mai spus și că a fost obligată să facă sex cu Andrew de trei ori: la Londra, New York și în insulele Virgine americane.Angel Ureña, purtătorul de cuvânt al lui Clinton, a declarat pentru Newsweek: „Nu a vorbit cu Epstein de mai bine de 10 ani, nu a fost niciodată pe Little St. James Island, la ranchul lui Epstein din New Mexico sau la reședința acestuia din Florida.”Blackfords, avocații prințului Andrew, au declarat anul trecut: „În timp ce informațiile publice indică investigarea activă de mai bine de 16 ani a lui Epstein și a altor suspecți de către Departamentul Justiției (DJ), totuși au solicitat prima oară asistența Ducelui pe 2 ianuarie 2020. Important – DJ ne-a precizat că Ducele nu este și nici nu a fost vreodată suspect în investigațiile asupra lui Epstein și că ei au dorit o cooperare confidențială și voluntară.”