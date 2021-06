Poveste demnă de Bollywood: o femeie dată dispărută de familie în 2010 trăia în secret cu un vecin

Conform publicației The Indian Express, femeia – numită doar „Sajitha” – a dispărut din satul ei din statul Kerala când avea doar 18 ani. După mai bine de un deceniu, familia pierduse orice speranță s-o mai găsească. Doar atunci când bărbatul la care fugise a fost dat și el dispărut de propria familie, o serie de descoperiri a dus la Sajitha.Saga lor a început în februarie 2010, când Sajitha a plecat de acasă și s-a dus la casa lui Alinchuvattil Rahman, 24 de ani, aflată la 500 de metri. Acolo a stat mai bine de 10 ani fără ca nici familia lui Rahman să știe, deși locuia tot acolo.Basheer, fratele lui Rahman, a declarat că acesta era deosebit de secretos cu camera lui: o ținea încuiată și nu lăsa pe nimeni să intre. Din cauza firii sale impulsive, părinții n-au insistat asupra problemei și comportamentul ciudat a continuat nestingherit.„Uneori se comporta ca o persoană care nu e în toate mințile, devenea violent dacă cineva voia să intre în camera lui”, a povestit Basheer. „Își lua și mâncarea acolo... În timpul zilei, când toți ceilalți erau la lucru, Rahman și Sajitha aveau casa la dispoziție”.În tot acest timp, poliția o căuta pe Sajitha. Ea nu avea telefon celular și autoritățile nu aveau niciun motiv să bănuie că ar fi putut fi cu Rahman. Cuplul a păstrat secretă relația lor din pricina religiilor diferite: s-au temut de reacția publică provocată de dezvăluire.Pe parcursul anilor, Sajitha și-a ocupat timpul privind cu căști la urechi la un televizor mic. Camera nu avea și baie, așa că era nevoită să iasă noaptea pe fereastră din motive evidente.Nu sunt cunoscute motivele pentru care Sajitha a plecat din casa lui Rahman acum trei luni, când misterul a început să se destrame. În aceeași zi, s-a spus că Rahman a avut un conflict cu familia și a plecat și el. Curând după aceea, familia a înștiințat poliția despre dispariția lui.Între timp, Rahman și Sajitha s-au stabilit în alt sat. Acolo, Basheer l-a zărit pe Rahman din întâmplare și a descoperit secretul cuplului, iar misterul a luat sfârșit.Poliția i-a adus în fața unei instanțe de judecată, unde Rahman a explicat că a ținut-o ascunsă pe Sajitha toți acei ani de teamă că familia lui n-o va accepta. Dar tot nu există vreo explicație a faptului că Sajitha a acceptat să stea atâția ani într-o cameră mică și fără baie.