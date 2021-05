Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu, într-o vizită controversată la minoritatea musulmană din Grecia

Ministrul turc de Externe Mevlut Cavusoglu a anunţat dumincă, într-un mesaj lacomic postat pe Twitter, că se află într-o vizită privată la minoritatea musulmană din Grecia, în Tracia, înaintea unei întâîlniri, luni, cu premierul grec Kyriakos Mitsotakis, relatează AFP, potrivit News.ro.

”(Mă aflu) în Grecia, pentru a mă întâlni cu membri ai minorităţii turce din Tracia Occidentală şi a discuta despre relaţiile noastre bilaterale”, anunţă Cavusoglu pe Twitter.

In #WesternThrace met first w/Mufti @muftu_iserif of #Komotini and Mufti @muftu_ahmetmete of #Xanthi.



The work of the Muftis contributes greatly to the preservation and strengthening of the unity and solidarity of the Turkish Minority. pic.twitter.com/3bFkIoUzx8