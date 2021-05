Scandal în rândul presei din Chicago după ce primărița a anunțat că va face interviuri față în față doar cu jurnaliști de culoare

”Am candidat pentru a sparge status quo-ul ce îi lăsa pe atât de mulți pe dinafară”, a scris ea pe Twitter.”Nu este vorba doar de Primărie. Este rușinos că, în 2021, jurnaliștii acreditați la primărie sunt în proporție copleșitoare albi într-un oraș unde peste jumătate dintre cetățeni se identifică drept negri, latino, asiatici sau nativi americani”, a adăugat ea.Deși astfel de decizii au mai fost luate în ultimii ani în SUA, a atras atenția jurnaliștilor și utilizatorilor rețelelor sociale, unii lăudându-l pe edil, alții criticându-l.”Sunt un reporter latino de la Chicago Tribune a cărui solicitare de interviu a fost aprobată astăzi. Totuși, am cerut cabinetului primarului să ridice condiția impusă celorlalți, iar când am fost refuzați, am anulat respectuos (interviul)”, a spus reporterul Gregory Pratt.Mary Ann Ahern, jurnalistă (albă) cu vechime la WMAQ-TV, cea care a dat prima știrea despre decizia primăriței Lightfoot, a afirmat că pare că Lightfoot pare că evită jurnaliștii cu care are des diferențe de opinie.”Să alegi un jurnalist pe baza culorii pielii este chiar revoltător. Ea crede că sunt rasistă? Asta vrea să spună?”, a spus Ahern.Alții, printre care și TriiBE, o platformă digitală cu accent pe populația de culoare, consideră că revolta stârnită de decizia primarului este jignitoare.”Cu toată indignarea asta, voi dați de înțeles că jurnaliștii negri și latino nu sunt capabili să pună întrebări grele”, a scris TriiBE pe Twitter, adăugând că a obținut un interviu cu primărița.