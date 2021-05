Un lord britanic refuză să participe la cursuri anti-hărțuire fiindcă ar constitui „trădare” față de regină: „Îți pot tăia capul”

Lordul David James, Baron de Blackheath, este unul dintre cei 4 legiuitori britanici investigați de Comisarul pentru Standarde al Camerei Lorzilor datorită refuzului de a participa în programul de instruire menit să combată intimidările, hărțuirile și comportamentul sexual neadecvat în parlamentul britanic.Legiuitorii au avut termen-limită până pe 1 aprilie să urmeze cursul.Lordul James, în vârstă de 83 de ani, a fost numit parlamentar pe viață în 2006.„Nu am refuzat. Am spus că o voi face doar dacă mi se dovedește că nu comit trădare făcând asta. Și că nu o plasez pe Majestatea Sa într-o încălcare a jurământului depus la încoronare, lucru pe care nu îl voi face sub nicio circumstanță”, a declarat acesta pentru Insider.James afirmă că parlamentarii britanici au jurat să protejeze jurământul depus de regina Elisabeta a II-a la încoronarea sa și crede că urmarea cursurilor obligatorii reprezintă o încălcare a legislației pe care regina a jurat să o respecte.Lordul afirmă că o prevedere din 1512 numită „Legea Strode” sau „Legea Privilegiului Parlamentar” stipulează principiul liberei exprimări în parlamentul de la Londra și că „sub această lege nu ar fi legal să aduci [în parlament] cerințele 'woke' presupuse în acest curs de instruire”.El i-a catalogat de asemenea pe cei peste 700 de colegi ai săi care au urmat cursul drept „fătălăi”, adăugând că aceștia ar fi trebuit să rămână fermi pe poziții.„Dacă încalci acel jurământ ești pasibil de a răspunde cu viața și domeniile tale. Cu alte cuvinte îți pot tăia capul, îți pot confisca toate proprietățile”, a explicat acesta, admițând însă ulterior că „nimeni nu o să aibă capul tăiat”.60 de legiuitori britanici au fost investigați inițial pentru că nu au participat la cursurile anti-hărțuire însă majoritatea le-au completat între timp, 7 dintre aceștia primind de asemenea o derogare specială.