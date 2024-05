INTERNATIONAL Duminică, 19 Mai 2024, 15:03

La 50 de kilometri spre nord, forțele ruse invadează din nou. Dar în Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina, viața continuă sub amenințarea atacurilor rusești, informează CNN. Nimeni nu se teme trupele lui Putin, scrie ȘtirilePROTV.ro.

Harkov, 10 mai 2024 - Fumul se ridică deasupra ruinelor după un atac cu rachete rusești, în nord-estul Ucrainei. În noaptea de 10 mai, rușii au atacat Harkovul cu o rachetă S-300. Foto: Ukrinform / ddp USA / Profimedia

În barul Che de pe strada Sumska, tinerele sosesc în grupuri de câte două sau trei și sunt îmbrăcate elegant și modern. "We are all 1654" scrie pe perete și pe pliculețele de zahăr, o referire la anul în care a fost fondat orașul. Ultimii doi ani au fost printre cei mai grei.

Peste drum de Che se află sediul guvernului regional. La 1 martie 2022, a șasea zi a războiului din Rusia, camerele de supraveghere au surprins momentul în care a fost lovit de două rachete.