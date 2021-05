VIDEO Patru militanți pro-palestinieni au fost arestați la Londra după ce au proliferat mesaje antisemite

Patru barbati au fost arestati in Londra dupa ce au proliferat mesaje antisemite

Înregistrarea video a incidentului a generat numeroase reacții de indignare și revoltă, prim-ministrul Boris Johnson denunțând „un rasism rușinos” care nu „își are locul” în societatea britanică.Liderul opoziției laburiste, Keir Starmer, a numit aceste acte „profund dezgustătoare”.Imaginile postate pe rețelele de socializare arată un convoi de mașini acoperite cu steaguri palestiniene care trec duminică după-amiază pe Finchley Road din nordul Londrei într-o zonă unde locuiește o comunitate evreiască.Un ocupant al unuia dintre vehicule rostește nume și amenințări antisemite folosind un megafon.Incidentul a avut loc a doua zi după un protest pro-palestinian la Londra la care s-au strâns mii de oameni pe fondul ciocnirilor dintre Israel și Hamas în Fâșia Gaza.Un vehicul a fost identificat de polițiști și patru bărbați au fost arestați sub suspiciunea de infracțiuni de ordine publică cu circumstanțe agravante de rasism, a declarat poliția londoneză duminică seara.„Acest comportament a fost destul de șocant și nu va fi tolerat. Înțeleg că acest lucru poate fi cauzat îngrijorări considerabile în comunitate și am organizat patrule suplimentare” în cartierele afectate, a declarat inspectorul Jo Edwards.Luni, primarul Londrei, Sadiq Khan, a confirmat pentru SkyNews că va exista o prezență consolidată a poliției lângă sinagogi, școli și în cartierele în care locuiește o comunitate evreiască semnificativă pentru a liniști populația.Subliniind „impactul acestui comportament criminal care răspândește frica în rândul evreilor din Londra și din toată țara”, Sadiq Khan a cerut „să nu aducem conflictele (care apar) la 3.000 de kilometri în capitală”.