Pretinsul creator al bitcoin cere în instanță recuperarea unor criptomonede în valoare de 4 miliarde de lire sterline

„Pericol de furt”

În cadrul procesului catalogat deja drept „o prostie” de către unul din pârâți Wright cere ca dezvoltatorii să îi permită să recupereze în jur de 111.000 de bitcoini ținuți în două adrese digitale pentru care nu are cheile private.Wright pretinde că a pierdut cheile de criptare când rețeaua de calculatoare de la domiciliul său a fost țintită de hackeri în luna februarie a anului trecut, cazul fiind încă anchetat de poliție.Wright, care a intentat procesul prin una din firmele sale înregistrate în Insulele Seychelles, admite că este un personaj controversat după ce în 2016 a pretins că a fost cel care a scris în 2008 așa-numita „foaie albă” a bitcoin - care a prezentat pentru prima dată tehnologia din spatele bitcoin - sub pseudonimul Satoshi Nakamoto.Afirmața sa este puternic contestată.Australianul, care locuiește în Marea Britanie cu soția sa și cei trei copii ai lor, pretinde în reclamația depusă în instanță că dezvoltatorii și-au încălcat datoria de a acționa în interesul proprietarului de drept al monedei digitale.„Clientul nostru a afirmat mereu că a creat bitcoin pentru a opera în cadrul legilor existente și că, în cazul unui furt sau a unei pierderi în care proprietarul legitim poate fi demonstrat, dezvoltatorii au datoria de a asigura recuperarea [monedelor]”, afirmă avocatul lui Wright.Plângerea vizează dezvoltatorii a patru rețele cu adrese din Europa continentală, Statele Unite, Noua Zeelandă, Australia și Japonia.Unul dintre pârâți, Peter Todd, afirmă că nici el nici celelalte persoane reclamate nu au fost implicate în dezvoltarea zilnică a rețelelor, că Wright nu a demonstrat că este proprietarul de drept și că bitcoin nu ar trebui să fie subiectul unor „confiscări arbitrare”.„După cum demonstrează chiar acest caz, dacă permit ca oamenii să obțină confiscarea de bitcoini și realocarea acestora de către instanță, acest lucru îți plasează monedele în riscul de a fi furate de către abuzuri ale unor procese imperfecte”, afirmă acesta.Bitcoin, care a atins un preț record de aproape 65.000 de dolari în luna aprilie, era tranzacționat cu puțin sub 50.000 de dolari vineri dimineața.