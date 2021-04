Peste 500 de oameni de știință din SUA sunt sub investigație din cauza relațiilor cu China

În alocuțiunea de deschidere, senatoarea Patty Murray, președinte al comisiei, a menționat un recent raport de la National Institutes of Health (NIH – institutele naționale pentru sănătate) despre conflicte de interese în cadrul a 507 de granturi acordate de NIH.„Este important pentru cercetătorii cu colaborări în străinătate – de exemplu, participarea în programe de selecție de talente, angajamente de înregistrare de patente sau de mutări de laboratoare în țări străine – să dezvăluie aceste subiecte când aplică pentru granturi federale”, a spus Murray, citată de Newsweek „Cel mai recent raport de la NIH privind conflicte de interese nedezvăluite ridică îngrijorări cu privire la numai 507 de granturi acordate – în comparație cu totalul de 30.000 de granturi acordate în 2020.”Murray a mai spus că NIH „a făcut progrese în implementarea politicilor de conștientizare, prevenire și abordare a influențelor străine în rândul comunității de cercetare biomedicală.” Dar a și punctat că „investigații ale Biroului Inspectorului General de la Department of Health and Human Services, Oficiul pentru Securitate Națională și Government Accountability Office fac evident că este vorba despre mai mult decât pot face NIH.”Michael Lauer, director adjunct pentu cercetări externe la NIH, a spus în fața comisiei că până în aprilie 2021 agenția a contactat peste 90 de instituții „cu privire la îngrijorări legate de peste 200 de oameni de știință.”„Persoanele care încalcă legi și politici reprezintă o mică parte din oamenii de știință care lucrează la și cu instituții din SUA. Trebuie să ne asigurăm că poziția nostră în această problemă nu creează un mediu ostil pentru colegii dedicați puternic îmbunătățirii sănătății oamenilor prin cercetare științifică”, a spus Lauer. „Nu ne putem permite să respingem minți strălucite care lucrează onest și în colaborare pentru a oferi speranță și vindecare pentru milioane de oameni din toată lumea.”Într-un email trimis la Newsweek, Oficiul pentru Cercetări Externe de la NIH a confirmat că „NIH are îngrijorări cu privire la peste 500 de oameni de știință de la instituții de cercetare finanțate de granturi NIH și a contactat peste 90 de instituții în legătură cu mai mulți de 200 dintre aceștia.”Senatorul Richard Burr, membru al comisiei, a spus în declarația sa de deschidere că „guvernul Republicii Populare Chineze și Partidul Comunist Chinez sunt cei mai sofisticați răufăcători, dar și alți actori străini sunt angajați în eforturi de a submina cercetarea noastră medicală.”