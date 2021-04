Un senator american vrea să interzică fuziunile și achizițiile efectuate de marile companii tehnologice americane

Haley, care acuză cele mai mari companii de social media că înăbușă vocile conservatoare, a criticat și alte sectoare, cum sunt companiile farmaceutice, despre care a spus că sunt prea concentrate și dețin prea multă putere pe piață.Noua sa lege ar bloca efectiv orice asemenea înțelegeri făcute de Apple Inc, Microsoft Corp, Amazon.com Inc, Google a lui Alphabet Inc și Facebook Inc și ar urmări să oprească platformele lor în a-și favoriza propriile produse în detrimentul concurenței.Legea lui Hawley abordează aceleași probleme ca legea antitrust introdusă de senatoarea democrată Amy Klobuchar în februarie și conține unele măsuri similare.Întrebat despre legea lui Klobuchar, Hawley a spus: „Sunt dornic să lucrez cu ea și cu oricine din oricare partid și în orice cadru. Îmi place mult ce a propus senatoarea Klobuchar.”Și-a descris legea ca fiind „semnificativ mai dură.”În Camera Reprezentanților, deputatul David Cicilline a spus că are planuri să introducă o serie de legi antitrust. Hawley a mai fost întrebat dacă o va susține pe progresista Lina Khan, critic al companiilor tech, care a fost nominalizată pentru funcția de comisar la Federal Trade Commission și care lucrează cu Departamentul (ministerul) Justiției la înăsprirea legilor antitrust.Hawley a spus că a fost „foarte impresionat” de ea, dar a adăugat: „Nu am luat încă o decizie.”.