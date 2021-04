China anunţă că a monitorizat atent un distrugător american care a tranzitat Strâmtoarea Taiwan

Distrugătorul american USS John McCain a tranzitat miercuri Strâmtoarea Taiwan, au anunţat Forţele Navale americane. Decizia de trimitere a distrugătorului în această zonă disputată a fost luată în contextul în care Armata chineză a anunţat manevre ale portavionului Liaoning şi ale grupului naval aferent în Marea Chinei de Sud.Forţele militare chineze au monitorizat atent tranzitul distrugătorului USS John McCain prin Strâmtoarea Taiwan, a declarat un purtător de cuvânt militar chinez, citat de agenţia Reuters.Armata chineză efectuează manevre navale şi aeriene la vest şi la est de coastele Taiwanului, în contextul amplificării tensiunilor în jurul teritoriului separatist susţinut de Statele Unite.Armata americană avertizează, potrivit agenţiei Associated Press, că Administraţia de la Beijing probabil accelerează acţiunile pentru ocuparea Taiwanului, o sursă de tensiuni între Washington şi Beijing care prezintă riscul apariţiei unui conflict militar.Administraţia Joseph Biden este îngrijorată că Beijingul ar putea recurge la preluarea controlului asupra Taiwanului, în contextul în care preşedintele Chinei, Xi Jinping, pare din ce în ce mai dispus să asume riscuri pentru a lăsa o moştenire politică importantă. "China pare să se îndrepte de la o perioadă în care s-a mulţumit cu statutul Taiwanului spre o perioadă în care liderii chinezi sunt din ce în ce mai nerăbdători şi mai pregătiţi să testeze limitele şi să cocheteze cu ideea unificării", a afirmat recent un oficial de rang înalt de la Washington, citat de cotidianul Financial Times. Oficialul american a subliniat că Administraţia Joseph Biden a ajuns la această concluzie după analizarea comportamentului Chinei din ultimele două luni. "În contextul în care ne pregătim pentru o perioadă în care Xi Jinping probabil va intra în al treilea mandat, există preocupări că percepe progresele semnificative în privinţa Taiwanului ca fiind importante pentru legitimitatea şi moştenirea sa politică. Pare a fi pregătit să asume mai multe riscuri", a subliniat oficialul american, sub protecţia anonimatului.Amiralul Philip Davidson, şeful Comandamentului Indo-Pacific al SUA, a avertizat recent, în Senatul de la Washington, că Administraţia Chinei ar putea recurge la acţiuni militare "în următorii şase ani". "Avem indicii că riscurile sunt din ce în ce mai mari. Ameninţările sunt evidente în acest deceniu, de fapt în următorii şase ani", a declarat amiralul Philip Davidson.Ideea este împărtăşită de amiralul John Aquilino, care urmează să fie succesorul lui Philip Davidson. "Părerea mea este că problema este mult mai aproape de noi decât credem", a avertizat John Aquilino, amintind că Administraţia Chinei a comis alte "acţiuni agresive", inclusiv confruntările cu India, la frontiera comună.Kurt Campbell, coordonator prezidenţial american pentru Afaceri Asiatice, a confirmat că Beijingul pare să devină din ce în ce mai incisiv faţă de Taiwan. „China a devenit din ce în ce mai incisivă în Marea Chinei de Sud, în acţiunile coercitive împotriva Australiei, în diplomaţia beligerantă din Europa şi în tensiunile frontaliere cu India. Dar cele mai persistente şi determinate acţiuni sunt activităţile militare, diplomatice şi alte activităţi direcţionate împotriva Taiwanului”, a afirmat Kurt Campbell.În ianuarie, China a simulat atacuri cu avioane de vânătoare şi bombardiere asupra portavionului american USS Theodore Roosevelt, la doar trei zile după începerea mandatului preşedintelui Joseph Biden. Un oficial american a declarat că nu este prima dată când China a simulat atacuri asupra unor nave ale SUA. Tot în ianuarie, avioane militare chineze au pătruns, în cadrul unui exerciţiu, în zona de securitate aeriană a Taiwanului.Administraţia de la Beijing consideră Taiwanul provincie autonomă în cadrul Chinei, în virtutea principiului „o ţară, două sisteme”. Beijingul a avertizat că ar putea recurge la forţă dacă Taiwanul, care are o Administraţie proindependenţă, va încerca să se desprindă de China.