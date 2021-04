Familia atacatorului de la Capitoliul american afirmă că acesta suferea de traume cerebrale în urma anilor în care a jucat fotbal american

Brendan, fratele bărbatului, a afirmat într-un comunicat consultat de Associated Press că acesta are o istorie de „comportament tulburător” și că problemele sale de sănătate mintală ar fi putut proveni din loviturile la cap suferite în timp ce a jucat fotbal american.Green, în vârstă de 25 de ani, a practicat timp de mai mulți ani sportul în timp ce a urmat cursurile Universității Cristopher Newport din Virginia.Un polițist a fust ucis și altul rănit în urma atacului. William Evans, ofițerul care și-a pierdut viața era un veteran care făcea parte de 18 ani din poliția Capitoliului.Fratele lui Green a afirmat că acesta „nu era deloc un terorist” și că studia pentru un masterat în administrarea afacerilor. Însă familia bărbatului a adăugat că acesta suferea de „depresie și posibil boli mintale”. The Washington Post a scris că Green i-a trimis un mesaj fratelui său înainte de comiterea atacului, scriindu-i: „Mulțumesc pentru tot ce ai făcut [pentru mine]. Te-am admirat când eram copil. M-ai inspirat mult”.Familia lui Green s-a declarat „foarte șocată și tulburată” de atac și „la fel de surprinsă ca restul țării de acest eveniment îngrozitor”, potrivit aceleiași surse.Mai mulți oficiali au declarat cu condiția anonimatului pentru AP că anchetatorii se concentrează pe pista problemelor de sănătate mintală ale lui Green, afirmând că acesta „avea gânduri tot mai desprinse de realitate”, manifesta ideație suicidară și suferea de paranoia.Se pare că bărbatul postase online mai multe mesaje pe care între timp le-a șters în care afirma că este filat de autorități și că este subiectul unui program guvernamental de controlare a gândurilor.Green s-a descris ca fiind un adept al Națiunii islamului și al liderului religios american Louis Farrakhan.„Să fiu sincer acești ultimi câțiva ani au fost grei și aceste ultime câteva luni au fost și mai grele”, a scris Green în una din postările în care a anunțat noua sa religie.„Am fost pus la încercare cu unele din cele mai mari și de neimaginat teste din viața mea. În prezent sunt șomer după ce mi-am părăsit locul de muncă în parte datorită unor afecțiuni dar, în cele din urmă, în căutarea unei călătorii spirituale”. CNN a scris că Green suferea de paranoia severă în săptămânile de dinaintea atacului.Facebook Inc. a înlăturat între timp conturile de Facebook și Instagram ale bărbatuluiînsă CNN a dezvăluit că Green postase numeroase mesaje în care afirma că este subiectul unui experiment guvernamental de „control al minții” înainte de comiterea atacului.