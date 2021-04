În Statele Unite, vaccinarea merge mână în mână cu accelerarea creării de locuri de muncă

Campania accelerată de vaccinare, dorită de Joe Biden, începe să dea roade economiei: redresarea are loc datorită reducerii restricțiilor, iar crearea de locuri de muncă a înflorit în martie, aducând un suflu de viață economiei, potrivit președintelui american, citat de AFP.Numărul locurilor de muncă create luna trecută (916.000) este cu mult peste consensul anunțat al analiștilor (627.000) și aproape de cele mai optimiste estimări (un milion)."Cifrele de astăzi sunt vești bune. Există speranță, în cele din urmă, pentru multe familii", a spus Biden."Dar mai avem un drum lung de parcurs pentru a ne readuce economia pe drumul cel bun după cea mai gravă criză economică din aproape un secol", a avertizat el, deoarece numărul locurilor de muncă este încă cu 8,4 milioane mai mic față de nivelul de dinainte de pandemie.În acest ritm, vor dura luni înainte de a reveni la nivelul de la începutul anului 2020.În plus, recuperarea este inegală, și afectează minoritățile mai puțin înstărite.În SUA s-au făcut până acum peste 100 de milioane de doze de vaccinuri.Sectoarele de agrement, hotel și restaurant, chiar cele care fuseseră doborâte în urmă cu un an de pandemie, sunt cele care au stimulat ocuparea forței de muncă (+280.000), potrivit statisticilor din cadrul Departamentului locului de muncă.Sectorul construcțiilor, care a suferit din cauza vremii reci din februarie, a adăugat 110.000 de noi locuri de muncă.