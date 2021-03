Cutremur cu magnitudinea de 8,1 în Noua Zeelandă / Al treilea seism într-o zi vine cu o nouă alertă de tsunami - UPDATE

Un seism cu o magnitudiine de 8,1 a avut loc joi în largul insulelor Kermadec, informează Institutul american de Geofizică (USGS) și au fost emise ordine de evacuare pentru localnicii care trăiesc în zonele de pe coasta de est a Insulei de Nord.

TSUNAMI WARNING: Listen to local civil defence authorities and follow any evacuation instructions. Coastal inundation (flooding of land areas) is expected in areas under Land and Marine threat. See attached map for affected areas. More info at https://t.co/ccVFYQQoBr pic.twitter.com/KoKouvbYeB