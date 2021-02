Incident armat în Philadelphia: Șapte persoane au fost împușcate

Circumstanţele în care au avut loc tirurile rămân incerte. Potrivit poliţiei, o persoană a fost reţinută, dar nu este clar în ce măsură are legătură cu incidentul."Am reţinut o persoană şi am recuperat de la faţa locului două arme de foc. Încercăm să stabilim exact dacă respectiva persoană are vreo legătură cu împuşcăturile", a spus comisarul Danielle Outlaw.Toate victimele sunt de culoare şi au vârste între 17 şi 71 de ani, o persoană fiind în stare critică."Refuz să accept această situaţie ca pe ceva normal. Trebuie să ne ridicăm împreună vocile şi să luăm atitudine împotriva acestui act nefast de violenţă. Oamenii au dreptul să meargă la serviciu, acasă şi prin oraş fără să se teamă că vor fi împuşcaţi şi poate chiar ucişi de focuri de armă lipsite de raţiune", a reacţionat într-un comunicat primarul Jim Kenney, citat de postul local 6abc.