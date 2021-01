Thailanda: O pensionară a fost condamnată la peste 40 de ani de închisoare pentru insultarea monarhiei

Condamnarea acesteia vine într-o perioadă de proteste fără precedent în țara din sud-estul Asiei, liderii demonstranților criticând deschis monarhia și riscând să fie puși sub acuzare sub legea thailandeză de lezmajestate.Anchan Preelert a pledat vinovată pentru 29 de încălcări ale legii (fiecare poate aduce o pedeapsă de până la 15 ani de închisoare), femeia distribuind înregistrări video pe Youtube și Facebook între 2014 și 2015, potrivit avocatului ei, Pawinee Chumsri.Femeia primise inițial o sentință de 87 de ani dar instanța a redus pedeapsa la jumătate fiindcă și-a admis faptele.„Aceasta este cea mai dură sentință pronunțată vreodată într-un caz de lejmajestate”, a afirmat Pawinee, membru al organizației Avocații Thailandezi pentru Drepturile omului.Anchan poate contesta în apel decizia la două instanțe superioare, a mai precizat avocatul femeii.Forțele de securitate au descins la locuința lui Anchan în ianuarie 2015, la câteva luni după ce guvernul civil a fost înlăturat de la putere de o lovitură de stat a armatei.Cel puțin 169 de persoane au fost puse sub acuzare pentru lezmajestate în urma loviturii de stat din 2014 , potrivit asociației avocaților, judecarea unor cazuri durând ani de zile.Autoritățile au sistat pentru scurt timp arestările în cazul suspiciunilor de lezmajestate în 2018 însă poliția a început să invoce din nou legea anul trecut după ce liderii protestelor care au atras zeci de mii de persoane au început să critice deschis monarhia.Peste 40 de activiști au fost arestați din luna noiembrie a anului trecut însă niciunul dintre cazuri nu a ajuns până acum în fața unei instanțe.Luni, un bărbat arestat în 2014 a fost condamnat la peste 4 ani de închisoare după ce a publicat online articole și poezii despre care instanța a afirmat că au conținut informații false despre monarhie.