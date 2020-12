Thailanda: Un adolescent ar putea fi condamnat la 15 ani de închisoare după ce a fost acuzat de lezmajestate

Băiatul este acuzat că s-a îmbrăcat asemănător cu regele Maha Vajiralongkorn și că și-a scris pe haine cuvinte care l-au insultat pe rege, acesta fiind pus sub acuzare sub legea de lezmajestate din Thailanda.Legea controversată incriminează insultarea, defăimarea și amenințarea monarhiei.Băiatul ar putea primi o sentință de până la 15 ani de închisoare dacă va fi găsit vinovat, pedeapsa minimă fiind de 3 ani.Acesta a fost pus sub acuzare după ce a fost văzut săptămâna trecută purtând un tricou fără mâneci similar cu cel în care este văzut adesea regele.Un grup de demonstranți s-a strâns în fața stației de poliție Yannawa din Bangkok pentru a-și exprima solidaritatea cu adolescentul, aceștia afișând mesaje cu „Aboliți 112”, o referință la legea privind lezmajestatea.Punerea sub acuzare a adolescentului este doar cea mai recentă din seria de zeci de astfel de acuzații însă se crede că acesta este cea mai tânără persoană acuzată vreodată de lezmajestate în această țară.Protestatarii au cerut de asemenea plecarea premierului Prayuth Chan-ocha pe care îl acuză de fraudarea alegerilor din 2019 pentru a rămâne la putere.Multe dintre acuzațiile de lezmajestate i-au vizat pe protestatarii tineri pro-democrație, activiștii cerând ajutorul Națiunilor Unite pentru eliminarea legii.În 2015 un bărbat a fost acuzat de lezmajestate după ce autoritățile au considerat că l-a batjocorit pe regele de atunci al Thailandei, Bhumibol Adulyadej, prin distribuirea unei imagini pe Facebook cu câinele favorit al monarhului.