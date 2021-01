Israelul își reanalizează opțiunile militare pentru un posibil conflict cu Iranul - ziar israelian

Președintele american Donald Trump i-a făcut o mare bucurie lui Netanyahu când a ieșit din acordul nuclear cu Iranul și a reimpus sancțiunile la adresa Teheranului.La decizia SUA, Iranul a răspuns încălcând multe din restricțiile impuse de acordul nuclear din 2015. Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, vrea să reintre în acordul nuclear dacă Teheranul va respecta cu strictețe prevederile acestuia.Israelul, însă, îngrijorat că poziția Iranului – că statul Israel nu ar trebui să existe -, se teme de o astfel de abordare mai puțin dură.Articolul de primă pagină din cel mai difuzat cotidian din Israel spune că armata pregătește trei opțiuni pentru ”a submina eforturile nucleare ale Iranului sau – dacă este nevoie – a contracara o agresiune Iraniană, opțiuni ce vor fi prezentate curând guvernului”.Ziarul, Israel Hayom, nu-și prezintă sursa informațiilor, dar îl citează pe ministrul apărării, Benny Gantz, care spune că ”Israelul trebuie să aibă o opțiune militară la îndemână”.Israelul are de mult timp pregătite planuri de contracarare a Iranului, dar acest articol pare menit să semnaleze că aceste planuri sunt actualizate, comentează Reuters.În timpul administrației Obama, care a favorizat abordarea diplomatică în relația cu Iranul, Israelul a amenințat ocazional cu lovituri aeriene contra instalațiilor nucleare iraniene.În acea perioadă, unii oficiali americani s-au îndoit că Israelul ar putea lovi eficient respectivle ținte iraniene, dispersate și bine apărate.Deși Israelul nu a admis public – dar nici nu a negat – că are arme nucleare, acest lucru este considerat în general o certitudine, deși nu se știe câte anume are.