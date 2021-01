VIDEO New York: O serie de atacuri ale veverițelor i-a îngrozit pe rezidenții din Queens: ”A fost atât de rapid și sângeros”

„Aveam mâna în jurul corpului și nu puteam să scap”, a spus ea. „A fost un atac furios și incredibil de puternic.” În cele din urmă, s-a scuturat puternic, suficient ca veverița să fugă într-un copac și să o privească. Frederick a fost nevoită să apeleze la tratament medical și a făcut injecții anti rabie în cazul puțin probabil în care veverița purta virusul.





Mai mulți alți vecini au fost, de asemenea, atacați, Frederick trebuind să țipe disperată către o femeie care a fost urmărită pe stradă de veveriță. „Aceste veverițe urmăresc agresiv oamenii”, a spus rezidentul Vinati Singh pentru WCBS.



Nu este clar ce a determinat comportamentul extrem de neobișnuit al veveriței, deși animalele pot acționa atipic dacă suferă de boli sau sunt obișnuite să fie hrănite de oameni.



Oficialii orașului au spus că au sfătuit angajarea unei firme autorizate pentru a prinde veverița. "Lucrăm activ cu rezidenții pentru a obține mai multe informații despre evenimente", a spus un purtător de cuvânt al departamentului de sănătate din New York, care a sfătuit ca oricine este mușcat să se prezinte la medic.











