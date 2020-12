VIDEO ''Catedrala din gheaţă'', o peşteră formată natural în Alpii elveţieni, oferă o privelişte unică vizitatorilor

Accesul la peşteră se poate face pe jos, după un drum de 15 minute de la staţia de telescaun Glacier 3000, deasupra staţiunii Les Diablerets, însă organizatorii spun că turiştii fac traseul pe propriul risc, potrivit Agerpres









O peşteră din gheaţă formată natural pe unul dintre gheţarii aflaţi la mare altitudine din Alpii elveţieni a devenit joi accesibilă vizitatorilor care au venit să admire imensa arcadă albastră a ''catedralei din gheaţă'', informează Reuters.Variind ca mărime şi formă de la an la an, peştera are un tavan rotunjit format dintr-un strat gros de gheaţă situat la circa 5 metri înălţime şi are o lungime de aproximativ 20 de metri.