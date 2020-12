NATO își ia la revedere de la Trump și îl așteaptă pe Joe Biden

NATO întoarce pagina cu privire la anii Trump, marți, cu ultima întâlnire a miniștrilor de externe ai anului și așteaptă cu nerăbdare ca Joe Biden să preia funcția pentru a consolida legăturile cu Statele Unite, potrivit AFP.Secretarul general al Alianței, norvegianul Jens Stoltenberg, îl așteaptă pe Joe Biden la Bruxelles pentru un summit la începutul anului 2021 și nu își ascunde satisfacția după alegerea fostului vicepreședinte al lui Barack Obama."Este un lucru bun pentru noi toți. Joe Biden este un puternic susținător al NATO. Putem spera să întărim legăturile transatlantice", a spus el luni, în cadrul prezentării reuniunii miniștrilor de externe.Va fi ultima întâlnire cu secretarul de stat Mike Pompeo. Discuțiile vor avea loc prin videoconferință pe parcursul a două zile.Reuniunea a fost dedicată marți viitorului Alianței și de „capacitatea Alianței de a se adapta pentru a face față schimbării echilibrului de putere cu reînarmarea Rusiei și ascensiunea Chinei ca putere economică și militară ", a declarat Jens Stoltenberg la sfârșitul primei zile."NATO va avea viitorul pe care i-l vor oferi membrii săi. Va depinde de reangajarea Statelor Unite, de angajamentul europenilor și de capacitatea Alianței de a face față problemelor ridicate de Turcia, membră a Alianței, dar care acționază în afara statului", a comentat un oficial al Alianței."Ankara blochează multe decizii, în special parteneriatul dintre NATO și Uniunea Europeană, dar și alte parteneriate care nu i se potrivesc", a subliniat el.Un raport comandat de o duzină de experți cu privire la reformele care ar trebui luate în considerare pentru o mai bună funcționare a Alianței a fost făcut public marți.Acesta face o serie de recomandări, inclusiv necesitatea de a proteja infrastructura vitală din țările Alianței împotriva investițiilor chineze. "Acest raport se va alimenta cu propunerile care vor fi prezentate statelor membre la summitul Alianței", a explicat norvegianul. Data nu a fost încă stabilită, dar tradiția cere să urmeze ceremoniei de numire a noului președinte american în funcție.O modificare a regulilor de luare a deciziilor este menționată în acest raport, dar nu are nicio șansă de a fi aprobată."Este necesară unanimitatea și nu trebuie să așteptăm ca consensul să fie pus în discuție", a declarat reprezentantul unei țări membre.„Toată lumea are în vedere Turcia atunci când este abordat subiectul și adoptarea unui cod de conduită care va fi obligatoriu pentru aliați este o formulă de compromis”, a spus el.Turcia este și trebuie să rămână membru al NATO. Alianța nu are o procedură de excludere și nimeni nu dorește asta, a subliniat el. "Avem nevoie de voința politică pentru a spune lucrurilor Turciei și pentru a cere clarificări", a spus el.