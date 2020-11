VIDEO Cum a reușit un jurnalist să intre la o videoconferință confidențială UE

Premierul olandez Mark Rutte a cerut guvernului său să consolideze securitatea digitală după ce un jurnalist a intrat într-o videoconferință confidențială a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană folosind datele unui ministru care erau vizibile pe o imagine postată pe contul său de Twitter, relatează AFP.

Bijleveld, care se află în carantină, lucrează de acasă. Documentele întinse pe biroul său erau vizibile în această imagine, potrivit canalului.

Jurnalistul a descoperit cinci din cele șase cifre ale codului secret și, la scurt timp, a reușit să aibă acces la întâlnire, a informat RTL.

Filmările îl arată pe ziaristul zâmbitor, într-un tricou negru, fluturând mâinile către miniștri.

„Știți că intrați într-o conferință secretă?”, s-a ofuscat Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe și politica de securitate, Josep Borrell.

"Da, da, îmi pare rău. Sunt un jurnalist olandez", răspunde Daniel Verlaan, în timp ce râsul celorlalți participanți la conferință poate fi auzit în fundal.

„Îmi pare rău că v-am întrerupt conferința, plec”, adaugă el. „Este o infracțiune, ar trebui să întrerupeți (conexiunea) înainte de sosirea poliției”, i s-a spus.

Potrivit RTL, Verlaan a părăsit rapid conferința, care a fost imediat anulată din motive de securitate.

Acest incident arată că miniștrii trebuie să-și dea seama cât de atenți trebuie să fie pe Twitter, a spus Rutte în cadrul conferinței sale de presă săptămânale.

Între timp, imaginea ministrului a fost eliminată, a declarat pentru RTL un oficial din Ministerul Apărării.

Ja, ik schrok er zelf ook een beetje van dat dit lukte. Had niet verwacht dat er geen enkele andere vorm van beveiliging of validatie was.



Hier is het einde van de meeting te zien, mét beeld: Borrell: "You know that this is a criminal offence, huh?" pic.twitter.com/7EsoO1F3JO