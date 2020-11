Brexit: Londra nu-și va schimba poziția față de UE (negociator britanic)

"Aceasta a fost poziția noastră constantă de la început și nu se va schimba", a scris pe Twitter Frost."Ne vom strădui să obținem un acord, dar singurul posibil este un acord care să fie compatibil cu suveranitatea noastră și care să preia controlul asupra legilor noastre, a comerțului nostru și al apelor noastre", a argumentat el.Această nouă rundă de negocieri este considerată drept una dintre ultimele care ar putea conduce la un acord comercial între cele două părți. "Am putea să nu reușim", a estimat David Frost.Regatul Unit a părăsit oficial UE în 31 ianuarie, dar efectele divorțului nu se vor face resimțite decât din 1 ianuarie 2021, la capătul unei perioade de tranziție în care continuă aplicarea normelor europene.Până atunci, Londra și Bruxelles încearcă să obțină un tratat comercial "zero taxe, zero cote" pentru a limita pe cât posibil consecințele negative ale Brexitului.Ori, cu mai puțin de 50 de zile înainte de sfârșitul anului, negocierile par să bată pasul pe loc.Negocierile sunt blocate pe trei subiecte: garanțiile solicitate de Londra în materie de comerț, accesul europenilor la apele britanice și maniera de a regla diferendele în viitorul acord.Potrivit lui Frost, în ultimele zile au fost înregistrate progrese iar cele două părți dispun acum de un proiect de text comun.