VIDEO Ungaria: Studenții de la Universitatea de Film din Budapesta continuă protestele împotriva noii conduceri puse de guvernul Viktor Orban / Autoritățile au tăiat internetul în campus

Un proiect de lege introdus în parlament în luna mai prevedea transferarea dreptului de proprietate asupra acestei instituţii publice, veche de 155 de ani (Academia de Teatru și Film din Budapesta a fost fondată în 1865, n.r.), către o fundaţie privată.



Guvernul a susținut că noua structură va face ca cea mai importantă instituţie a ţării de pregătire a actorilor şi regizorilor de teatru şi film să fie mai flexibilă şi mai eficientă şi va ajuta şcoala să acceseze mai multe fonduri.



Guvernul a remodelat deja în acelaşi mod Universitatea Corvinus, o importantă şcoală de economie, şi este în curs reorganizarea altor şapte şcoli.



Faptul că universităţile în cauză vor fi conduse de către un consiliu de administraţie „nu numai că diminuează influenţa statului asupra acestor şcoli, dar o elimină complet”, a susținut Gergely Gulyas, şeful de cabinet al prim-ministrului Viktor Orban.



Dar criticii spun că administratorii vor fi numiţi de guvern şi li se va da dreptul să-l numească pe şeful instituţiei într-un mod netransparent, fără consultarea profesorilor sau a studenţilor.







Students occupying the performing arts university #SZFE in Budapest have been ordered to leave the building by 6pm. This includes residents of the dormitory who, if they comply, will be out on the street. 1/? pic.twitter.com/iJYAGwMQ0v