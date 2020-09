Trump atacă Beijingul în deschiderea Adunării generale virtuale a ONU: Vom pune capăt pandemiei pentru a intra într-o nouă eră inedită de prosperitate, cooperare și pace

"Națiunile Unite trebuie să tragă la răspundere China pentru responsabilitatea actelor sale" la începutul epidemiei Covid-19 și pentru că au "eliberat această plagă în întreaga lume", a afirmat președintele american, într-o înregistrare video difuzată la începutul marii reuniuni anuale, organizată de această dată virtual.Vorbind încă o dată despre "virusul chinezesc", o formulă care irită Beijingul, Trump a acuzat autoritățile chineze că, la începutul epidemiei, au permis "avioanelor să părăsească China și să infecteze lumea"."Guvernul chinez și Organizația Mondială a Sănătății, care este controlată practic de China, au declarat că nu există o dovadă de transmisie a virusului de la om la om", a subliniat el.Miliardarul american, a cărui gestionare a epidemiei în SUA este foarte contestată, a promis că va "distribui un vaccin", că va "învinge virusul" și că va "pune capăt pandemiei" pentru a intra "într-o nouă eră inedită de prosperitate, de cooperare și de pace".Donald Trump și-a continuat ofensiva împotriva Chinei pe terenul comercial și al mediului.Președintele chinez Xi Jinping urmează să-i răspundă, tot prin intermediul unei înregistrări video.Fără să mai aștepte, secretarul general al ONU Antonio Guterres a vorbit despre o "mare fractură" între "cele mai mari două economii", "fiecare cu propriile reguli comerciale și financiare, internetul lor, capacitățile lor în materie de inteligență artificială".În fața pandemiei Covid-19, "lumea are nevoie de un armistițiu mondial pentru a opri toate conflictele +fierbiți+ și să facă totul pentru a evita un nou Război Rece", a spus el, de la tribuna unei săli aproape goale la sediul ONU din New York."Este o direcție foarte periculoasă", a spus el, legat de rivalitatea chino-americană în creștere.Clădirea este practic goală, niciun lider nefiind prezent fizic la New York. În loc să amâne această mare reuniune diplomatică anuală, organizatorii au ales un format virtual, cu mesaje video înregistrate.Un timp avută în vedere, venirea lui Donald Trump a fost abandonată.Pe site-ul ONU, discursurile celor 193 de membri se vor derula timp de o săptămână: Xi Jinping în fața unei fresce cu Marele Zid, alții în parcuri sau palate prezidențiale, alții în sobrietatea conferită de drapelul țării lor.Culoarele sunt părăsite iar prezența ziariștilor este rară - un contrast izbitor față de anii precedenți, când peste 10.000 de persoane - președinți, șefi de guverne, miniștri și alți diplomați - veneau în acest cartier al Manhattanului transformat în buncăr de poliție.În 1945, ONU a fost creat în încercarea de a evita un nou conflict la scară globală. Un al treilea război mondial nu a avut loc dar pandemia de Covid-19 a pus în genunchi planeta, cu aproape un milion de morți și un impact economic și social devastator.În fața acestei crize și a unor țări din ce în ce mai înclinate spre decizii unilaterale, ONU a "ratat rendez-vous-ul" pentru a 75-a aniversare a sa, afirmă numeroși experți, iar Adunarea generală din acest an ilustrează perfect acest lucru.