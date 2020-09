Noi dezvăluiri arată că motivele politice ale lui Trump sunt o prioritate mai mare decât sănătatea americanilor

Potrivit Times, ghidurile CDC lăsate de HHS au fost publicate în ciuda obiecțiilor oamenilor de știință CDC. Și când au fost făcute publice, HHS nu a supus normele procesului riguros de revizuire științifică al CDC.







Dar Casa Albă a anulat planul, optând în schimb pentru un program HHS, Project America Strong, de a distribui „măști faciale din bumbac refolosibile sectoarelor de infrastructură critice, companiilor, instituțiilor medicale și organizațiilor comunitare și religioase din întreaga țară”.





New York Times a raportat joi că o recomandare a Centrelor SUA pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) care restrânge domeniul de aplicare a persoanelor care ar trebui să fie testate pentru coronavirus nu a fost scrisă de oamenii de știință ai CDC, ci a fost postată pe site-ul public al CDC de către Departamentul Sănătății de sub controlul administrației prezidențiale.Și Washington Post a dezvăluit recent că în primăvara trecută, Serviciul Poștal al SUA și HHS lucrau la un plan de trimitere a măștilor în zonele puternic infectate și, eventual, la nivel național. Dar ideea ar fi fost eliminată de Casa Albă din cauza îngrijorării că primirea măștilor ar putea provoca panică.Noile rapoarte întăresc comentariile președintelui Donald Trump adresate jurnalistului Bob Woodward în primele etape ale pandemiei din SUA când Trump a minimalizat intenționat pericolul.Indiferent dacă a fost intenționat sau nu, în ambele povești, agențiile păreau să opteze pentru strategii mai prietenoase cu Trump, minimizând urgența pandemiei.Un oficial federal apropiat de proces a declarat în mod similar CNN luna trecută că noua directivă a venit de sus în jos. O sursă a mai declarat vineri CNN că îndrumarea a fost trimisă către CDC de către HHS.CNN a raportat anterior că modificarea a fost făcută pe 24 august, actualizându-și recomandarea pentru testarea coronavirusului "pentru toși contacții persoanelor cu SARS-CoV-2", afirmând că este posibil ca unele persoane fără simptome să nu fie testate, chiar dacă a fost în contact direct cu cineva despre care se știe că are coronavirus.Schimbarea a avut loc după ce Trump a spus la începutul verii că testarea a fost o „sabie cu două tăișuri”, deoarece, a argumentat el, a arătat mai multe cazuri pozitive.Președintele a mai spus că nu glumește când a cerut personalului să încetinească testele. Însă oficialii federali din domeniul sănătății au susținut că nu li s-a spus să încetinească testarea.Vineri, CDC a actualizat din nou ghidul de testare, revenind la modificările HHS.Ghidul actualizat subliniază încă o dată că oricine a fost în contact cu o persoană infectată ar trebui să fie testat pentru coronavirus.USPS și HHS, potrivit publicației, au planificat în această primăvară să distribuie măști la nivel național, direcționând mai întâi transporturile către zonele cele mai afectate ale țării.Planul a mers atât de departe încât USPS a elaborat un comunicat de presă pentru planul de distribuție.