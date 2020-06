Secrete ale familiei Trump, dezvăluite într-o carte de către nepoata președintelui american

Nepoata lui Donald Trump va publica o carte de memorii deloc măgulitoare despre el, ce va aduce ”o lumină crudă asupra istoriei întunecate” a familiei președintelui american, potrivit editurii sale, relatează AFP și BBC.

Scrisă de Mary Trump, ”Too Much and Never Enough: How My Family Created the Most Dangerous Man”, cartea va fi publicată pe 28 iulie, a precizat Simon & Schuster.

Cartea va ajunge pe rafturile librăriilor cu doar câteva săptămâni înainte de Convenția Națională Republicană, când unchiul său va accepta nominalizarea partidului drept candidat la alegerile prezidențiale din noiembrie, pentru un al doilea mandat.

Memoriile vor dezvălui cum Mary a oferit documente confidențiale ziarului New York Times pentru ancheta cu privire la finanțele lui Trump, pentru care cotidianul a fost premiat cu un Pulitzer.

Mary Trump descrie evenimente la care a fost martoră în casa bunicilor săi din New York și ”coșmarul unei traume, relații distructive, și un amestec tragic de neglijență și abuz”.