VIDEO Dijon, Franța: Incidente violente între comunitatea cecenă și populația de origine magrebiană, guvernul promite un răspuns extrem de ferm

"Vreau să transmit un mesaj foarte clar derbedeilor pe care i-am văzut fluturând arme, indivizilor care au venit aici să comită violențe în Dijon: răspunsul nostru va fi extrem de ferm", a declarat secretarul de stat din ministerul de Interne Laurent Nuñez, venit în oraș pentru a anunța întărirea dispozitivului de securitate după mai multe nopți de tensiune.Marți seara, "în Dijon vor fi două unități de forțe mobile", respectiv aproape 150 de funcționari sau militari ai jandarmeriei în plus față de efectivele locale, a adăugat el, precizând că "ei vor rămâne atât timp cât va fi necesar".De patru nopți, Dijon este marcat de tensiuni într-un oraș puțin obișnuit cu acest gen de incidente. Totul a început prin agresarea, în 10 iunie, a unui adolescent din comunitatea cecenă de către traficanți de droguri. Au urmat expediții punitive "total inedite" în acest week-end din partea membrilor acestei comunități în centrul orașului și în cartierul sensibil Grésilles iar patronul unei pizzerii a fost grav rănit prin împușcare.După trei nopți de violențe, forțele de ordine au dispersat luni seara o grupare de bărbați cu cagule care afirmau că doresc să-și apere cartierul față de aceste violențe.În Grésilles trăiește o importantă populație de origine magrebiană.Au fost incendiate pubele și mașini, iar o echipă de ziariști locali și șoferul unei mașini au fost agresați, a precizat prefectura.Aceste incidente au fost imediat speculate în plan politic, lidera partidului de extremă dreapta Marine Le Pen și șeful stângii radicale Jean-Luc Mélenchon acuzând "haosul", în timp ce Eric Ciotti (dreapta) a evocat "aproape un teatru de război".Numărul exact de ceceni care locuiesc în Franța este imposibil de determinat deoarece sunt incluși în ansamblul cetățenilor de naționalitate rusă. Foarte mobili, mulți dintre ei sunt regrupați în jurul Parisului, Nisa (Sud-Est) și în estul Franței.