Marea Britanie refuză prelungirea perioadei de tranziţie post-Brexit, amplificând riscurile unui blocaj din 2021

Decizia a fost comunicată formal Comisiei Europene de Michael Gove, secretar al Cancelariei premierului Boris Johnson.







„Am confirmat formal că Marea Britanie nu va extinde perioada de tranziţie (...). Pe 1 ianuarie 2021, vom prelua controlul şi ne vom recăpăta independenţa politică şi economică”, a transmis Michael Gove prin Twitter, conform Mediafax.

Downing Street susţine că vrea condiţii similare cu cele acordate de Uniunea Europeană Canadei, Coreei de Sud şi Japoniei, dar oficiali UE au atras atenţia că situaţia este diferită la nivelul standardelor, în contextul proximităţii geografice dintre Uniunea Europeană şi Marea Britanie.









Uniunea Europeană apreciază că este vorba de „sfârşitul discuţiilor” pe această temă. „În mod clar, este sfârşitul dezbaterii pe această temă. Am luat notă de poziţia Marii Britanii şi am transmis, aşa cum a făcut şi preşedintele Ursula von der Leyen, că Uniunea Europeană rămâne deschisă unei astfel de prelungiri. Dar considerăm decizia Marii Britanii ca fiind definitivă”, a reacţionat Maros Sevcovici, vicepreşedinte al Comisiei Europene, citat de site-ul Politico.eu şi de publicaţia Süddeutsche Zeitung.La rândul său, Michael Barnier, negociatorul UE pe tema Brexit, a cerut intensificarea negocierilor pe tema relaţiilor bilaterale post-Brexit. „Uniunea Europeană a fost mereu deschisă prelungirii perioadei de tranziţie. Astăzi, am luat notă de hotărârea Marii Britanii de a nu accepta prelungirea. Acum, trebuie să facem progrese substanţiale. Pentru a oferi toate şansele negocierilor, am convenit să intensificăm discuţiile în următoarele săptămâni şi luni”, a afirmat Michael Barnier prin intermediul Twitter.Uniunea Europeană şi Marea Britanie au anunţat săptămâna trecută că nu au înregistrat progrese majore în noua sesiune de negocieri pe tema relaţiilor post-Brexit.„Săptămâna aceasta nu au fost progrese semnificative. Nu putem merge la infinit în acest fel”, a declarat atunci Michel Barnier, negociatorul UE pe tema Brexit. Oficialul UE a subliniat că există în continuare disensiuni pe tema garanţiilor privind competiţia corectă, gestionarea noii relaţii bilaterale şi drepturile de pescuit. S-au înregistrat unele progrese în problema garanţiilor în materie de respectare a drepturilor omului, dar nu s-a ajuns încă la niciun acord nici în această problemă, a explicat Barnier.Marea Britanie a avut un mesaj asemănător. „Progresele rămân limitate, dar discuţiile au avut un ton pozitiv. Negocierile vor continua şi menţinem angajamentul de a ajunge la un rezultat pozitiv”, a declarat David Frost, negociatorul Guvernului britanic pe tema Brexit.Marea Britanie s-a retras din Uniunea Europeană pe 1 februarie. În perioada de tranziţie post-Brexit, care durează până pe 31 decembrie 2020, Marea Britanie va continua să aplice reglementările Uniunii Europene. Premierul Boris Johnson speră că va finaliza până pe 31 decembrie 2020 negocierile privind viitoarele relaţii bilaterale. Liderii UE i-au transmis în mod repetat că timpul este foarte scurt. Bruxellesul a avertizat Guvernul de la Londra că va trebui să respecte standardele sociale, de muncă şi de protecţie a mediului pentru a obţine un acord de liber-schimb cu Uniunea Europeană.