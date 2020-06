VIDEO Moartea lui George Floyd: De la Sydney la Londra, mii de oameni au ieşit în stradă pentru a denunța rasismul

De la Londra la Sydney, mii de oameni au sfidat pandemia sâmbătă pentru a pune capăt rasismului şi brutalităţii poliţiei, o revoltă mondială fără precedent, declanşată de moartea afro-americanului George Floyd, relatează AFP, potrivit Agerpres.

Australia a fost prima sâmbătă care a deschis balul indignării mondiale. Mii de oameni au manifestat în toată ţara, fluturând bannere pe care scria "Nu pot respira", referire la cuvintele lui George Floyd, al cărui gât a fost obstrucţionat aproape nouă minute de genunchiul ofiţerului de poliţie care-l aresta pentru o infracţiune minoră.

Pentru organizatorii australieni, care au rămas insensibili la apelul guvernului de a rămâne acasă din cauza crizei de sănătate, cazul lui Floyd are multe ecouri în ţara lor. Aceştia au explicat că au dorit să denunţe şi rata foarte mare de închisoare în rândul aborigenilor, precum şi decesele - peste 400 în ultimii treizeci de ani - ale membrilor acestei comunităţi în timp ce erau reţinuţi de poliţie.

La Londra, ignorând instrucţiunile oficiale de distanţare pentru a combate răspândirea noului coronavirus, dar cu feţele acoperite cu o mască de protecţie în cazul unora, sute de manifestanţi s-au adunat în faţa Parlamentului, ţinând pancarte cu sloganul "Black Lives Matter"(vieţile negrilor contează).

Această mişcare mondială de protest se adaugă furiei care a cuprins Statele Unite după moartea cvadragenarului George Floyd, asfixiat de un poliţist alb la sfârşitul lunii mai, în Minneapolis. Această dramă a reînviat aspiraţiile de schimbare după ce a scos la iveală rănile rasismului.

"Regatul Unit nu este nevinovat", au denunţat la Londra manifestanţii, bătând la tobe. La fel ca în capitala britanică, numeroşi britanici au ieşit în stradă în Manchester (nord-vest), de asemenea pentru a aminti că a fi negru nu este o crimă şi pentru "a pune capăt rasismului", o altă "pandemie".

Thousands of demonstrators have gathered in Parliament Square, London in solidarity with #BlackLivesMatter today. Protests are also in Manchester, Leicester, Sheffield & other cities. #RevolutionNow #London #BlackLivesMattterUK #BLM pic.twitter.com/BjWzN1iKJs

Mii de manifestanţi s-au adunat în piaţa centrală Alexanderplatz din Berlin pentru a protesta împotriva rasismului şi violenţei poliţiei, alte adunări fiind planificate în 25 de oraşe germane. Poliţia din Berlin le-a cerut pe Twitter protestatarilor să nu mai vină în piaţă, declarând-o "plină" la 45 de minute după ce demonstraţia anti-rasism trebuia să înceapă, scrie dpa.

#GeorgeFloyd protest at Berlin's Alexanderplatz just now.



It almost looks like the protests in #London, #Paris & #Berlin are larger than what we have seen in the US so far.pic.twitter.com/irLs3j3tuy