VIDEO Barrack Obama a anunțat susținerea lui Joe Biden, fostul său vicepreședinte, pentru președinția SUA

După ce nu s-a implicat în cursa internă a Partidului Democrat în care un număr record de candidați au încercat să obțină nominalizarea partidului, Obama și-a anunțat sprijinul pentru fostul său vicepreședinte într-un videoclip postat online.„Faptul că l-am ales pe Joe să îmi fie vicepreședinte a fost una din cele mai bune decizii pe care le-am luat vreodată iar acesta mi-a devenit un prieten apropiat. Și cred că Joe are toate calitățile de care avem nevoie într-un președinte acum”, a afirmat Barrack Obama în video.Anunțarea susținerii de către primul președinte de culoare al Statelor Unite a venit la o zi după ce ultimul contracandidat din cursa internă a Partidului Democrat, senatorul din Vermont Bernie Sanders, și-a exprimat la rândul susținerea pentru Joe Biden.La trei ani după ce au părăsit Casa Albă, Barrack Obama și soția sa Michelle rămân printre cele mai populare figuri în Partidul Democrat. Popularitatea fostului președinte ar putea crește susținerea pentru Biden în rândul votanților printre care acesta nu are cifre favorabile în sondajele de opinie.Un sondaj realizat de CNN în momentul în care fostul președinte a părăsit Casa Albă a arătat că 70% din votanții sub 34 de ani și 90% din cei care se descriu drept liberali aveau o opinie favorabilă asupra sa.