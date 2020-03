Sosesc "întăririle" în spitalele italiene: Guvernul Conte a dispus 20.000 de noi angajări

Coronavirus in Italia

Un plan fără precedent pentru a consolida sistemul sanitar italian în zilele celei mai negre crize sanitare din istorie. Guvernul Conte a dispus alocarea imediată a sumei de 600 de milioane de euro şi intenţia de a angaja în sistem aproximativ 20.000 de noi profesionişti. În spitalele italiene vor fi angajaţi noi medici şi asistente pentru a înfrunta coronavirusul. Stagiarii vor fi incluşi imediat în sistem, pensionarii vor fi rechemaţi, potrivit La Repubblica, citat de Rador.Sunt prevăzute investiţii pentru noi structuri spitaliceşti şi pentru achiziţionarea aparaturii medicale. Decretul de lege al guvernului dedicat situaţiei de urgenţă a Covid-19 are ca scop să revoluţioneze sistemul sanitar italian. Trebuie să aibă la dispoziţie personal sanitar care să preia bolnavii sau să supravegheze bolnavii aflaţi în carantină, dar să le permită şi spitalelor să lucreze în maximă siguranţă.Sunt prea multe cazuri de unităţi operative blocate din cauza pacienţilor afectaţi de coronavirus, depistaţi prea târziu. Medicii şi asistentele care nu s-au protejat împotriva riscului de contagiere, sunt obligaţi la auto-izolare la domiciliu. "Operatorii sanitari riscă contagierea sau chiar sunt contagiaţi, pentru că OMS nu a declarat încă pandemie. În acel caz, orice pacient cu sindrom respirator ar fi tratat de spitale ca un caz de coronavirus, iar riscurile pentru angajaţii sanitari ar fi mai mici", a explicat Marcello Tavio, preşedintele Societăţii ştiinţifice de boli infecţioase.Decretul de lege ar aduce schimbări fără precedent în sistemul sanitar italian. Va fi posibil să "se ofere funcţii de activități independente, inclusiv colaborare coordonată și continuă, care să nu dureze mai mult de șase luni, care să poată fi prelungită datorită persistenței stării de urgență la asistenți medicali, asistenți sociali și medici specialiști, la anestezie, reanimare, terapie intensivă, boli respiratorii, boli infecțioase și tropicale, medicină de urgență, medicină internă, boli ale sistemului cardiovascular, radiodiagnostic, igienă și medicină preventivă și specializări echivalente".Astfel, se pot înscrie și studenți absolvenți aflaţi "în ultimul și penultimul an la școlile de specializare". În plus, cât durează situația de urgență, autoritățile locale de sănătate pot "atribui sarcini individuale pe durată determinată, medicilor care dețin cerințele prevăzute de reglementările pentru accesul la managementul medical, precum și asistente medicale și lucrători socio-sanitari". Selecția va avea loc în funcţie de calificări și pe bază de interviu."La sfârșitul celor doi ani, asistentele medicale și lucrătorii socio-sanitari, dacă nu au primit o evaluare negativă, sunt angajaţi pe timp nedeterminat". În acest fel, consolidarea sistemului ar fi structurală. Medicii de familie și de gardă pot fi, de asemenea, înscriși provizoriu în rândul absolvenților care urmează cursuri de pregătire specifice. În sfârșit, pentru următorii ani, bursele de specializare vor fi majorate.Dacă va fi nevoie de paturi, "prefecţii vor putea să trimită cereri structurilor hoteliere", unde să ducă persoanele care nu pot face carantina acasă.