Zelenski: Ucraina se va retrage din acordul de la Minsk dacă timp de un an nu se vor înregistra progrese în Donbas

Acordurile de la Minsk fac obiectul negocierilor în cadrul aşa-numitului format 'Normandia' (Franţa, Germania, Ucraina şi Rusia).Guvernul ucrainean, potrivit lui Zelenski, are termen de un an pentru a lucra la acordul cu privire la rezolvarea definitivă a conflictului din Donbas, dar nu mai mult.Zelenski a declarat că numărătoarea inversă începe de la ultimul summit în format 'Normandia' din 10 decembrie, într-un interviu acordat The Guardian care va apărea integral sâmbătă.El a avertizat că 'nu va consuma toţi cei cinci ani de mandat la implementarea "acordurilor de la Minsk"', adăugând că are 'două-trei planuri' alternative cum să acţioneze în cazul în care nu vor exista progrese în formatul actual de negocieri. Totuşi, Zelenski nu a dorit să dezvăluie conţinutul acestor planuri.Preşedintele ucrainean consideră că ar putea să ajungă la o înţelegere cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a pune capăt conflictului din estul Ucrainei, soldat din 2014 până în prezent cu peste 13.000 de morţi.El a remarcat, între altele, că întâlnirea sa cu Putin la Paris în timpul summitului în format 'Normandia' în decembrie a fost marcată de 'mai multe aspecte emoţionale'. 'Cred că (el) m-a auzit. Am avut acest sentiment. Sper că acesta nu este un sentiment fals', a adăugat Zelenski, pentru care aceasta a fost prima întâlnire cu liderul rus de la învestirea sa în funcţie în mai anul trecut.