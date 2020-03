VIDEO Cum a reușit un australian cu ajutorul unei undițe să fure un colier dintr-o vitrină

Bărbatul, care încă nu a fost identificat, a folosit o undiță pentru a trage colierul de la gâtul unui manechin aflat în vitrina unui magazin din Melbourne. Furtul s-a petrecut în 24 februarie, noaptea, în jurul orei 02.00, și a fost anunțat de Poliție miercuri.

În imaginile făcute publice de către Poliția din statul Victoria se poate vedea cum bărbatul ajunge la magazin ținând în mână o undiță și se uită de jur împrejur, pe strada aparent pustie. Autoritățile spun că el a reușit să facă o gaură în geamul din sticlă, apoi a glisat tija de pescuit în incinta magazinului, pentru a ridica colierul de pe un manechin.

WATCH: Security footage shows a man using a fishing rod to remove a Versace necklace from a mannequin within the store just after 2am. pic.twitter.com/9S103jZjv4