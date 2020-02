Scotsman: Nu-i timp pentru emfaza lui Johnson la negocierile comerciale vitale pentru Brexit

Iată că am avut toate steagurile fluturate, „celebrările” și bizarul „gong” al lui Boris Johnson de la 11 seara pentru a marca ieșirea Regatului Unit din UE. Gata, s-a terminat. Tabăra Brexit a câștigat și poate porni acum spre un minunat nou viitor al Regatului. Numai că lucrurile nu stau tocmai așa, scrie Scotsman , citat de Rador.





Nimic nu s-a terminat și de fapt incertitudinea abia acum începe, iar impactul real al Brexit-ului a fost doar amânat până la sfârșitul acestui an.





Johnson se va apuca de lucru la perspectiva cu adevărat înfricoșătoare de a încerca să încheie un complicat acord comercial cu UE în mai puțin de un an de azi înainte printr-un discurs dur tipic pentru el.





El îi va transmite Uniunii că e pregătit să accepte controale la graniță într-un scenariu fără acord, fără vreo aliniere, fără jurisdicția curților europene și fără concesii față de vreo cerință de la Bruxelles atunci când vor începe negocierile, în martie.





Premierul încă își mai cântă cele mai îndrăgite șlagăre pentru audiența pro-Brexit adeptă a liniei dure. Și de ce nu, ați putea spune, dacă l-au servit atât de bine și chiar i-au readus partidul la guvernare cu o majoritate zdrobitoare în Cameră.





Dar dacă această tactică va continua să fie primită cu entuziasm de credincioși, atenția trebuie redirecționată acum spre obținerea celei mai bune relații viitoare posibile cu vecinii noștri europeni și spre pregătirea pentru ieșirea din 2021 care va provoca cele mai puține pagube economiei noastre.





Farage și restul își au acum pașapoartele albastre, nu mai e nevoie să ne prefacem că ruperea tuturor legăturilor ar fi în interesul Regatului sau al UE.





Deși The Scotsman nu va susține niciodată un partid anume, noi am fost mereu cu fermitate anti-Brexit. Noi credem că părăsirea UE, cel mai mare bloc comercial al lumii, este o greșeală pe care țara va ajunge s-o regrete. Nimic din cele ce s-au întâmplat după vot nu ne-a determinat să ne schimbăm poziția.





Cu toate acestea, noi acceptăm și rezultatul referendumului din 2016 și credem că le revine acum celor de la putere responsabilitatea de a negocia cei mai buni termeni posibili.





Pentru acest lucru va fi nevoie de compromis și cooperare, două chestiuni pentru care în discursul lui Johnson de astăzi nu pare să existe loc.





Nu putem decât să sperăm că e vorba de fanfaronadă și că în spatele ei se ascunde o determinare reală de a pune ordine în această debandadă pe care singuri ne-am provocat-o. Nu avem timp de pierdut cu sarcasmul sau emfaza dacă vrem să ajungem la un acord. La alternativă nici nu îndrăznim măcar a ne gândi - 31 decembrie ar deveni brusc un an nou extrem de nefericit.