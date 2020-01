Brexit: populație, industrie, finanțe... ce pierde cu adevărat Uniunea Europeană

13% locuitori mai puțin

Prima putere maritimă a lumii

A doua putere economică a lumii, deocamdată...

Finanțe: bye, bye, City

Învățământ: fără Oxford și Cambridge, vidul

Este, în fine, oficial: vineri, Regatul Unit nu va mai face parte din Uniunea Europeană. După aproape 70 de ani de extindere constantă, zona de cooperare politică și economică pierde unul dintre cei mai puternici membri ai săi. Un moment inedit și istoric.Trecând de la 28 la 27 de state membre, Uniunea Europeană își schimbă înfățișarea, atât la nivel demografic, cât și strategic sau economic. Iată deci noua carte de identitate a «Europei celor 27».Cu 513 milioane de locuitori în 2019, Uniunea Europeană se plasează pe a treia poziție a zonelor celor mai populate din lume, cu mult în urma Chinei (1,4 miliarde) și Indiei (1,3 miliarde).Pierzând cele 66 de milioane de cetățeni ai Regatului Unit, populația europeană se va reduce cu 13%, ajungând la 447 milioane de locuitori. Suficient totodată pentru ca UE să își păstreze locul său pe podium, înaintea SUA (328 milioane de locuitori).Cu 4,476 milioane de km², Europa a fost mereu un Tom Degețel în privința suprafeței terestre. O dimensiune care o poziționează pe locul 7 mondial. Rămânând fără Marea Britanie și cei 243.000 km² ai săi, adică 5,5% din total, UE va păstra locul al șaptelea, cu o suprafață de 4,233 milioane de km², situându-se între Australia și India.Pierderea importantă va fi la teritoriile maritime. Cu ai săi 25,6 milioane de km², Uniunea Europeană este de departe prima putere maritimă mondială, devansând Statele Unite (12,2 milioane). Fără cele 6,8 milioane km² ale Regatului Unit, ea va fi amputată de un sfert din spațiul său maritim, dar își va păstra primul loc, cu 18,8 milioane de km², mai ales datorită Franței, cu ale sale 10 milioane de km².Afișând un PIB de 18.750 miliarde de dolari în 2018, Uniunea Europeană este, potrivit cifrelor Fondului Monetar International, a doua putere economică a lumii, cu puțin în urma Statelor Unite (20.500 miliarde). Pierzând Regatul Unit și cele 2.828 miliarde de dolari reprezentați de PIB-ul său, UE pierde 15% din puterea sa economică.Cu un PIB de circa 16.000 miliarde de dolari, UE își păstrează statutul de a doua putere economică mondială, dar se află sub amenințarea Chinei, care a înregistrat 13.400 miliarde de dolari PIB în 2018 și care se bucură de o creștere mai dinamică decât cea a Bătrânului Continent.Leagăn al Revoluției industriale, Marea Britanie are astăzi firme și companii de top în lume. Uniunea va pierde, cu BP și Shell (aceasta din urmă co-deținută cu Țările de Jos), două din cele mai mari grupuri petroliere din lume. În sectorul asigurărilor, un actor emblematic, Prudential, fondat în 1848, părăsește UE, precum și nr. 3 mondial în sectorul distribuției, Tesco.În sectorul aeronautic dispare Rolls-Royce, unul dintre cei mai mari producători de motoare din lume, precum și gigantul din domeniul comunicațiilor Vodafone, al treilea operator mobil la nivel mondial ca număr de abonați. În sfârșit, Unilever, al patrulea producător mondial de produse alimentare și de cosmetice, chiar dacă, la fel ca Shell, este vorba de o societate olandezo-britanică, pleacă și el. Să notăm însă că pierderea acestor companii de top din domeniul industriei este mai ales una de natură simbolică, deoarece Acordul privind Brexit le va permite acestor întreprinderi să facă comerț cu UE în condiții favorabile.Deși a pierdut, în 2018, titlul său de primă piață financiară a lumii, făcând loc New York-ului, London City rămâne un loc emblematic pentru acest sector. În Regatul Unit, serviciile financiare angajează 1,1 milioane de persoane, din care aproape jumătate se află la Londra. Per total, sectorul finanțe a adus 132 de miliarde de lire economiei britanice în 2018, ceea ce reprezintă 6,9% din PIB, potrivit datelor din Parlamentul Britanic.După ce Brexit-ul își va intra în drepturi, nr. 1 european în materie de piață financiară va deveni Frankfurt, care se situează pe locul 15 la nivel mondial, urmat îndeaproape de Paris (locul 17), potrivit clasamentului realizat în 2019 de think tank-ul britanic Z/Yen. Cu toate acestea, este dificil de evaluat impactul «pierderii» City-ului londonez pentru UE, mai ales că multe instituții au anunțat transferul de active și de personal din Regatul Unit către continent. Dar care va fi procentul? Încă nu se poate ști cu siguranță.Potrivit clasamentului de la Shanghai, care realizează anual topul celor mai bune universități din lume, Regatul Unit este singura țară care va putea rivaliza cu puternicele instituții americane. În 2019, Universitatea Cambridge se clasa pe locul al treilea, iar cea de la Oxford pe locul al șaptelea. În acest clasament de referință, primele patru universități europene provin din Marea Britanie. Fără Regat, titlul de cea mai bună instituție de învățământ superior din Uniunea Europeană îi revine Universității din Copenhaga, care se situează pe locul... 26. Ea este urmată de Paris XI (locul 37), de Karolinska Institute din Stockholm (locul 38) și de Universitatea Sorbona (locul 44).Prima destinație turistică mondialăPotrivit cifrelor Organizației Mondiale a Turismului, UE deține 50% din sectorul turismului mondial, cu 713 milioane de vizitatori internaționali. UE se poate lăuda că are în rândurile sale cele două țări cele mai vizitate din lume, Franța (86,9 milioane de turiști în 2017) și Spania (81,8 milioane).Cu 37,7 milioane de vizitatori, Regatul Unit este cea de-a șaptea destinație mondială, dar nu reprezintă decât 5,3% din turismul european. O cifră cu atât mai incertă cu cât Brexit-ul face ca turiștii să evite perfidul Albion. De altfel, turismul a scăzut cu 7,7% în trimestrul al doilea al anului 2018.